參議員史考特 淡化「美中投資規則」引共和黨內鷹派不滿

國會裡對華鷹派的議員抨擊南卡州參議員，說他競選時主張對中國強硬，在委員會作為卻相反。(Getty Images)

過去一年裡，共和黨內自由市場派和更民粹的反中派系之間關係愈趨緊繃，現在爭執已經蔓延到總統競選中。南卡羅來納州聯邦參議員史考特(Tim Scott)雖也打著反中大旗，然而他身為參院 銀行委員會的資深議員，卻頻頻淡化限制中國的美中貿易新規，但他在黨內總統初選中，頻頻批中，引起黨內對中鷹派不滿。

政治新聞網站Politico報導，史考特最近在愛阿華州和新罕布夏州的總統競選廣告中猛烈抨擊拜登 總統的弱點，承諾「讓中國遠離我們國家、從我們的數據中消失」。

史考特今年坐上參院銀行委員會資深議員的重要位置，該委員會審議多項監管中國貿易和投資 的法案。如其中一條原本允許聯邦政府阻止有國安風險的中國科企交易；現在該條文只要求美國企業在進行此類投資時報備政府。

知情官員透露，這是史考特在談判期間要求做此更動。

原法案共同發起人之一的同黨參議員柯寧(John Cornyn)上個月表示，為得到銀行委員會批准，措辭有所縮減，改變程度相當大，到目前變成僅是一項透明度規定。

一些前共和黨國安官員對此表示不滿，因為現在拜登政府預計將發布一項更進一步的行政命令授權可以阻止投資交易，反而讓拜登看起來在對中立場上比共和黨議員更強硬。

而華爾街普遍反對這些限制貿易和投資的新規，共和黨鷹派緊咬史考特跟華爾街關係過從甚密，是他淡化政策的主因。史考特一直接受金融業捐款，根據競選財務追蹤網站Open Secrets，高盛、阿波羅全球管理(Apollo Global Management)等公司是他過去參院競選活動的最大捐助者。

史考特競選團隊回擊這些批評，指出他在打擊中國芬太尼、中國公民購買農地法案發揮關鍵作用，這兩項法案都被加進參院上個月通過的年度國防支出法案中。發言人表示，「史考特一直致力於對中共採取更嚴厲的行動…拜登的軟弱只會讓中國更膽大妄為。」