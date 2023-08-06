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美中實施44年「科技協議」月底到期…會續簽？

編譯盧炯燊／綜合5日電
美中科技協議本月底到期，在兩國科技戰陰影下，是否續簽備受矚目。(美聯社)
美中科技協議本月底到期，在兩國科技戰陰影下，是否續簽備受矚目。(美聯社)

實施44年的「美中科技協議」(Science and Technology Agreement，STA)將於8月27日到期，是否繼續簽署將是對美中兩國關係的重大考驗，且問題在於美方。支持續簽的一派認為，合作的好處大於風險；反對者則表示，續簽等於向北京發出信號，美國並不擔憂風險。

美中科技協議是1979年1月31日，時任中國國務院副總理的鄧小平訪美時與卡特總統共同簽署，也是兩國政府第一個正式合作協議，確立雙方科技合作與交流的框架，議定大約每五年續簽一次。

美中科技協議不具有約束力，但兩國40多年來在協議框架下，相繼簽訂30多個協議，涉及20多個領域，覆蓋衛生健康、氣候變化、生態保護及核能安全等方面，並共享多個實驗數據。

歐巴馬時代的白宮科技政策辦公室(OSTP)主任霍爾德倫(John Holdren)是支持派，認為在此協議下，為兩國實驗室與實驗室、大學與大學、科學家與科學家之間的合作提供了許可，加強合作有助兩國科學家之間建立個人關係，其中有許多後來更成為高級官員。

但反對派認為中國是利用協議竊取美國技術，眾院對抗中共競爭委員會6月致函國務卿布林肯，強烈建議不要續簽，理由是擔心美中科技協議下的研究會加強中國的軍工綜合體。委員會主席蓋拉格(Mike Gallagher)指延長協議，只會危及美國的研究及智慧財產權。

賓州大學中國計畫主任摩爾(Scott Michael Moore)指出，1979年中國的科技能力遠遠落後於美國，很難想像現在的水平，當時從沒考慮到競爭、智慧財產權等問題。

美國國家科學院國際事務和科學外交主任蒙哥馬利(Kim Montgomery)則說，正因為中國的科技水平與1979年完全不同，這更有理由在適當和可能的情況下，維持美中之間的國際科學合作。

她認為，對國家安全、智慧財產權及競爭力等存在擔憂是合理的，但應根據這些擔憂來修改協議，而非放棄協議。

美中科技協議本月底到期，在兩國科技戰陰影下，是否續簽備受矚目。(美聯社)
美中科技協議本月底到期，在兩國科技戰陰影下，是否續簽備受矚目。(美聯社)

國務院 眾院 北京

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