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眾院對抗中共競爭委員會主席：中對美「間諜活動」猖獗

編譯潘勛／綜合5日電
眾院對抗中共競爭委員會主席蓋拉格說，中共對美國的間諜活動很猖獗，美國還未能全部察覺。(Getty Images)
眾院對抗中共競爭委員會主席蓋拉格說，中共對美國的間諜活動很猖獗，美國還未能全部察覺。(Getty Images)

眾院對抗中共競爭委員會主席、共和黨聯邦眾議員蓋拉格(Mike Gallagher，威斯康辛州)5日警告，中國正大肆對美進行間諜活動，而且美國對此並未充分領略此一威脅。

Politico政治網站報導，蓋拉格對福斯新聞網(Fox News)表示，中國共產黨對美間諜活動持續強烈不止(relentless)，美對此遲於應對，而且美國對本土之內這種間諜行為，只開始領略其皮毛而已。

蓋拉格之發言，正值國家安全觀察人士近幾個月對中國的間諜行動，憂心程度愈來愈高；司法部3日宣布已逮捕兩名美國水兵，罪名是替中國當間諜。

蓋拉格警告，中國國家安全部、中共中央統一戰線工作部這兩個神祕部門有強大的影響力，都在中國境內及海外搜集情報。兩部門躲在中國政府晦澀不清的遮罩後頭，西方觀察家對它們權力、角色之深廣，經常拙於了解。

中國在全世界設立數百間疑似祕密警察局，讓北京當局得以監視批評其政權的人。聯邦檢方4月起訴兩名男子，罪名是在曼哈頓城中營運那種警察局。

中國國家安全部最近宣布，為因應法令規定，擴大對不符中國共產黨期望的文件、數據之偵監行動，將致力於招募中國公民從事反情報活動。該法令已吸引美國官員的關切，認為北京當局可以用它來干涉在中營運的企業。

蓋拉格表示，中國沒有所謂的民營公司，一切個人、事情及單位，都任由習近平的喜怒所擺布。

眾院對抗中共競爭委員會1日致函貝萊德投信(Blackrock)、摩根士丹利資本國際公司(MSCI)這兩家知名投資公司的高層，詢問他們是否將資金投注在遭美列入黑名單的中方公司。兩公司表示，經商活動遵循一切相關法律。

蓋拉格警告，中國的情報工作有終極目標，習近平的畢生志願在拿下台灣，中國為此盡可能多搜集資訊很合理，以備武統台灣，也為削弱美國把人力物力由境內投注到印太地區的能力。

間諜 中共 眾院

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