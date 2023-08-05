我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

過去諷「被遺棄的殭屍末日」…馬斯克轉向 喊愛舊金山

太猛了… 「芭比」上映14天全球狂破9億

聚焦亞太區域議題 美中擬建立新溝通管道

記者張文馨／華盛頓報導
美中關係看似緊張，但雙方官員接觸不斷。圖為國務卿布林肯（左）六月訪中時會見中國國家主席習近平（右）。（路透）
美中關係看似緊張，但雙方官員接觸不斷。圖為國務卿布林肯（左）六月訪中時會見中國國家主席習近平（右）。（路透）

美中外交資深官員本周在華府會晤後，英國金融時報（Financial Times）4日報導，雙方有意開闢新的溝通管道以處理爭議性議題，為美中關係的穩定帶來正面訊號。

中國外交部北美大洋洲司長楊濤上月31日在華府會晤美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink），以及白宮國家安全會議中國暨台灣事務資深主任貝莎蘭（Sarah Beran），接著，五角大廈在本月2日公布，楊濤與國防部印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）會面的訊息。

計畫建立兩個工作小組

金融時報引述知情人士說法報導，藉由楊濤與康達的討論，華府和北京打算建立兩個工作小組，聚焦亞太區域議題及海事議題，也可能會出現第三個工作小組負責處理更廣泛的領域。

共和黨批評「殭屍外交」

知情人士補充，這些提議都尚未定案，還需要花時間考慮細節；雖然雙邊有意透過一系列會談來解決目標明確的棘手議題，但美國並未重建過去歷任政府累積下來的正式對話管道，批評者認為正式對話管道更聚焦過程而非結果，共和黨人則批評現狀是「殭屍外交」。

金融時報報導，美中雙方有意建立新的溝通管道。圖為國務卿布林肯（右）七月與中國外長...
金融時報報導，美中雙方有意建立新的溝通管道。圖為國務卿布林肯（右）七月與中國外長王毅（左）在雅加達東協部長會議上見面。(Getty Images)

國務卿布林肯（Antony Blinken）6月訪問北京並邀請中國外長回訪，美方藉楊濤訪問華府的機會，當面邀請中國外長王毅訪美；此外，財政部長葉倫（Janet Yellen）、氣候特使柯瑞（John Kerry）先後訪問北京，商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）也在規畫中國之行。

針對關鍵議題「實在的進展」

美國駐香港前總領事、美國戰略與投資諮詢公司亞洲集團（Asia Group）執行合夥人唐偉康（Kurt Tang）表示，以針對關鍵議題建立系統性溝通管道來說，這將會是近年來首個實在的進展；透過向潛在對手表達意圖的外交溝通來強化國安，這是一種非常重要的方式，且可以起到威懾和保證的作用。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）專家甘思德（Scott Kennedy）表示，在關鍵國安議題上強化對中溝通，高度符合美國國家利益。

曾任白宮國安會中蒙台事務主任的布魯金斯研究所（Brookings Institution）學者何瑞恩（Ryan Hass）表示，美國無意「為談而談」，也沒有恢復過去的正式對話管道；拜登政府並沒有為了恢復過去的美中交流而讓步，這點應該持續下去。

華府 北京 白宮

上一則

重擊經濟 烏襲俄黑海最大商港 也是海軍樞紐、糧油出口據點

下一則

突破黑海港口… 烏無人船攜炸藥衝撞 俄艦遭重創

延伸閱讀

楊濤訪問華府後 傳美中有意建立工作小組處理爭議議題

楊濤訪問華府後 傳美中有意建立工作小組處理爭議議題
1個月內第2次…美中罕見國安對話 瑞特納見楊濤

1個月內第2次…美中罕見國安對話 瑞特納見楊濤
布林肯邀王毅訪美 中國外交部：願意繼續溝通

布林肯邀王毅訪美 中國外交部：願意繼續溝通
罕見對話 美國五角大廈與中國外交部高層會談

罕見對話 美國五角大廈與中國外交部高層會談

熱門新聞

加州地方和聯邦政府經數月調查，在里德利市倉庫裡發現數千瓶未標記液體和有中文標記的可疑生物材料，觀察到其中有血液、組織和其他體液樣本和血清。(取自加州高等法院)

加州破獲「華人非法實驗室」 發現新冠病毒等20種傳染源

2023-08-01 22:02
圖為傳統風味的舊金山華埠天后廟街(Waverly Place)，日前舉辦美食活動。(美聯社)

高教育、有錢了…華人移民定居選中上階層社區

2023-08-02 15:17
川普遭到聯邦重罪起訴，目前各方懷疑第六個共謀可能是大法官湯瑪斯妻子。(路透)

川普起訴書中共有六位共謀 關鍵一位被懷疑是「她」

2023-08-02 10:39

稅務新規注意 「退休帳戶」繼承將課稅 影響數百萬人

2023-08-03 09:09
圖為電子顯微鏡下的新冠肺炎病毒。美聯社

前所未見 科學家發現最多突變的新冠肺炎變種病毒

2023-07-28 16:10
(美聯社)

網紅送贈品 曼哈頓騷亂失控 攻擊警察破壞車 數千人擠爆聯合廣場

2023-08-04 21:24

超人氣

更多 >
華裔企業家林建新疑自殺身亡 友人驚訝：沒有動機

華裔企業家林建新疑自殺身亡 友人驚訝：沒有動機
利息高達4.5% 七成中等收入民眾卻沒開高收益儲蓄帳戶

利息高達4.5% 七成中等收入民眾卻沒開高收益儲蓄帳戶
送別李玟後…甄妮同框劉嘉玲 獨生女罕見露面

送別李玟後…甄妮同框劉嘉玲 獨生女罕見露面
舊愛才剛離婚 湯姆克魯斯心癢想復合 後悔當年娶凱蒂？

舊愛才剛離婚 湯姆克魯斯心癢想復合 後悔當年娶凱蒂？
煮豆子加入這東西 減少脹氣還能更快熟

煮豆子加入這東西 減少脹氣還能更快熟