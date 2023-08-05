接受紐時專訪 張忠謀不擔心中國競爭 「我們已取得領先地位」

張忠謀1987年創立台積電，如今處於美中科技戰的核心。(路透)

美國與中國的科技冷戰暗潮洶湧，掌握下一波技術優勢的贏家可在經濟版圖乃至於地緣政治取得更多話語權。「紐約時報 」在對台積電 創辦人張忠謀超過三個小時的專訪中，一探台灣半導體教父是如何在54歲才展開創業之旅，不僅幫助台灣成為經濟巨人、重塑晶片 業樣貌，最終身處美中科技戰之核心。

報導說，一切的萌芽點，可能要從「超大型積體電路系統導論」(Introduction to VLSI Systems)開始。張忠謀滿懷敬意地從書架上抽出這本1980年版的教科書，說他從中領會到：微晶片」是可以由一間公司設計，但在另一公司製造的，這個概念與當時半導體業界標準完全相反。

1987年張忠謀創立台積電，其商業模式清晰：為其他公司製造晶片，專注於製程。他曾對當時聘來當研發副總的蔣尚義說：我們的目標是成為第一，不惜一切代價。

如今台積電穩拿蘋果、輝達等大客戶訂單，中國眼見此果，全力於過去十年砸數千億元試圖複製下一個台積電，美國自然不會坐視不管，科技冷戰逐漸蔓延。儘管競爭愈演愈烈，但張忠謀認為中國奪得半導體霸主地位的機會不大，「我們控制了所有的瓶頸(指美國及晶片製造盟國如荷蘭、日本、南韓、台灣)，如果我們想扼殺他們，中國真的無能為力」。

美國則已經祭出一系列政策，阻止中國企業獲得尖端半導體技術，張忠謀並不擔心，雖然美國企業會失去一些業務、中國會找到反擊的方法，但總體來說現況不成問題。

不過他依然心繫台灣，時常公開露面外也擔心美中在台海問題上發生衝突。他認為入侵台灣、兩棲戰爭或是海上封鎖的可能性很低，但仍然有機會發生，他想避免這種情況。

訪談接近尾聲時，依然能看出92歲的張忠謀鋒芒未鈍、野心不減。他說，台積電正面臨地緣政治挑戰，些許遺憾的是他無法掌握主導權；但他依然認為2018年退休的時間點是合理的，此決定是科技而非政治所驅動。「我確信已經取得了技術領先地位，我們不會失去這個優勢」。