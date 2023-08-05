台積電與州政府達協議 亞利桑納廠同意加強工安

拜登總統去年12月曾參觀台積電亞利桑納州晶片廠興建地點，並稱讚建廠計畫是促進就業成長政策的具體展現。(路透)

民主黨籍亞利桑納州 州長霍布斯(Katie Hobbs)4日在記者會上表示，正在鳳凰城北部興建美國第一座晶片 廠的台積電 ，已經同意在建築工人安全規定方面，接受州政府加強監督。

霍布斯在以興建廠區做為背景的記者會上宣布，台積電(Taiwan Semiconductor Manufacturing Co，TSMC)與州政府已達成協議並簽署自願保護計畫。她說，根據協議內容，台積電將遵守比聯邦規定更高的要求，為勞工推出的加強安全措施包括提高透明化、接受州政府職業安全與衛生廳(Division of Occupational Safety and Health)進一步監督，以及為工頭及所有勞工加強訓練。

霍布斯說，台積電在亞利桑納州建廠讓當地民眾倍感光榮，建廠計畫受到大幅報導，建築安全標準當然要提升到與建廠規格品質相當的標準。

拜登總統曾在2022年12月參觀台積電晶片廠興建地點，並稱讚建廠計畫是促進就業成長政策的具體展現。兩黨議員支持下在國會通過的重大基礎建設與科技投資，與拜登施政政績息息相關。

台積電的亞利桑納州建廠計畫是在2020年宣布，當時仍是前總統川普任內。台積電當時表示，八年裡將在亞利桑納州共計投資400億元，並且還會興建第二座晶片廠。當時的共和黨籍亞利桑納州州長杜西(Doug Ducey)曾說，台積電建廠將在州內創造1600多個高科技職缺。

晶片廠2021年動工，廠區占地1100多英畝。根據計畫，台積電鳳凰城晶片廠將於2024年進入全面生產，採用台積電的5奈米半導體製程技術，生產量每個月2萬晶片。

回應引進台灣員工爭議 「不影響已受雇者」

美聯社報導，台積電由於從台灣引進某些員工協助建廠計畫而引發批評，但台積電表示，已經受雇在廠區的數千員工並不會受到影響。

霍布斯4日同時宣布，州政府最新推出的倡議計畫將讓州內建築、貿易領域註冊學徒(registered construction and trade apprentices)未來三年人數增加一倍。