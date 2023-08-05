涉洩密華裔水兵 申請公民時被策反…中情報官員還祝賀他入籍

26歲的美國海軍軍官趙文衡(左)和22歲的海軍水兵魏金超(右)，因涉嫌向中國傳輸敏感軍事信息，分別在加州南部和中部地區的兩起不同案件中被捕。(截圖自NBC News電視畫面)

3日遭司法部 控告向中國出賣軍事情報的美國海軍兩名華裔水兵，當天分別在加州 聖地牙哥和洛杉磯的聯邦法庭過堂時，都不認罪。法官下令還押候審，下一次的預審聽證會訂於本月8日。

美聯社報導，26歲的海軍軍官趙文衡，又名湯瑪斯‧趙(Thomas Zhao)和22歲的海軍水兵魏金超，又名派垂克‧魏(Patrick Wei)，在海軍服役的基地都在加州。二人因涉嫌向中國傳輸敏感軍事資訊，分別在加州南部和中部地區的兩起不同案件中被捕。

FBI：中國滲透剛加入美軍者 圖謀破壞

報導說，兩起案件都是獨立案件，目前不清楚兩人是否被中國同一情報人員接觸和以現金收買，以及是否涉及中國的同一間諜行動。但聯邦調查局反間諜部門的助理局長蘇珊娜‧特納(Suzanne Turner)表示，北京對剛加入美國軍隊的人員進行了滲透和破壞，以獲取美國國家安全的敏感軍事資訊。

據指控，魏金超是在2022年2月申請成為美國公民 時被一名中國情報官員策反的，他承認自己知道這樣做可能的危害。儘管如此，在這名中國情報官員的要求下，魏金超仍提供了有關美國海軍艦船的照片和影片，包括可搭載各種直升機的「艾塞克斯號航母」(USS Essex)。

聯邦調查局說，中國對剛加入美國軍隊的人員進行滲透和破壞，以獲取美國國家安全的敏感軍事資訊。圖為艾塞克斯號航母上的水兵。(路透)

起訴書顯示，魏金超甚至提供了多達50份有關海軍艦船技術和機械數據的手冊，以及有關即將進行的軍事演習中海軍陸戰隊員的數量和訓練的詳細資訊。格羅斯曼說，魏金超在接下來的一年中多次傳送敏感的美國軍事資訊，甚至在成為美國公民後，還獲得中國情報官員的祝賀。他在過去一年中從這名中國情報官員那裡獲得了1萬到1萬5000美元的報酬。

海軍軍官趙文衡被指控收受賄賂，向一名冒充海洋經濟研究員而實際上是中華人民共和國情報官員的人傳遞敏感的美國軍事資訊，其中包括美國軍隊在印太地區的大規模軍事演習計畫，詳細描述了海軍力量的位置和移動時間。

從2021年8月至今年5月，趙文衡先後將美國海軍的演習計畫、作戰命令，以及海軍設施電氣系統的照片和影片傳送給那位中國情報人員，並收受了近1萬5000美元的賄賂。

司法部指控趙文衡在日本沖繩的美國軍事基地上拍攝了雷達系統的電氣圖和建築藍圖。

另據「美國之音」引述領英(Linkedin)資料，趙文衡稱自己的母語為中文，在美國的工作經歷起始於2016年1月，曾做旅遊代理，於2017年4月加入美國海軍，2020年開始就讀美國軍事大學(American Military University)，2023年成為美國海軍建築部門的教官。

趙文衡出生於1997年2月，在美國的家庭註冊地址顯示為位於加州華人眾多的蒙特利公園市的一個獨立院落。