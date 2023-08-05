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陸軍、陸戰隊領導人遭杯葛懸缺 防長警告：影響國防

記者胡玉立／綜合報導
國防部長奧斯丁。（美聯社）
國防部長奧斯丁。（美聯社）

共和黨籍阿拉巴馬州聯邦參議員圖博維爾(Tommy Tuberville)持續阻撓軍方人事案的參院提名確認程序，八個月來不肯罷休，截至4日，已擋下301名軍中高官升遷案，美國歷史上更首度出現陸軍和陸戰隊最高指揮官雙雙僅為代理的詭異局面。

4日，陸軍參謀長麥康維爾將軍(James McConville)退休，將職務交給拜登總統提名但未獲參院確認的接任人選─副參謀長喬治將軍(Randy George)；陸軍加入陸戰隊的行列，兩大指揮官提名都未能完成確認。

國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)在華府舉行的交接儀式上表示：「優秀的高層軍事將領升遷案未獲確認，將破壞我們的軍事準備。它讓我們難以留住最佳軍官，也顛覆了許多軍眷的生活。」

奧斯丁還明確指出：「在這個危險的世界，美國的安全要求我們已確認的軍事領導人迅速有序地交接。」

圖博維爾為抗議五角大廈提供女性官兵墮胎假及車馬費補助等政策，暫停了所有高級軍事提名程序。陸軍、陸戰隊、海軍參謀長及下任參謀首長聯席會議主席提名人，中東和太平洋執行海軍行動的第五和第七艦隊及國防情報局和空軍空戰司令部下任領導人的指揮變動，全都受阻。

陸軍參謀長職位設立迄今120年來，只有1972年有三個月在未經參院批准的情況下，由一名將軍擔任此職務。

陸戰隊司令柏格將軍(David Berger)7月退休後，目前由副司令官史密斯將軍(Eric Smith)兼代；柏格在上個月交接儀式上表示：「陸戰隊在沒有參院確認指揮官的情況下運作，上一次是在一個多世紀前。平穩及時交接已獲確認的領導層，對美國國防至關重要。」

未來幾天，現任海軍作戰部長吉爾戴(Michael Gilday)上將將退役，準備將權力移交給已被拜登提名的接任──海軍作戰部副部長莉莎‧弗蘭切蒂(Lisa Franchetti)。

參院 拜登 退休

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