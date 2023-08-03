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加總理夫婦拋分居震撼彈 杜魯多：仍是親密家庭

記者胡玉立／綜合報導
加拿大總理杜魯多(左二)2日透過社群媒體網站發表簡短聲明，宣布他與結縭18年的妻子蘇菲．格雷瓜爾(左一)決定分居。圖為杜魯多一家人在家中看電視。(路透)
加拿大總理杜魯多(左二)2日透過社群媒體網站發表簡短聲明，宣布他與結縭18年的妻子蘇菲．格雷瓜爾(左一)決定分居。圖為杜魯多一家人在家中看電視。(路透)

加拿大總理杜魯多(Justin Trudeau)2日在眾人錯愕下，透過社群媒體網站發表簡短聲明，宣布他與結縭18年的妻子蘇菲．格雷瓜爾(Sophie Gregoire)決定分居。

杜魯多在Instagram貼文道，「蘇菲與我經過多次有意義且艱難的對話後，做出了分居的決定」；「一如既往，我們仍然是親密的家人，對彼此、對我們已然建立和將繼續建立的一切，都充滿愛和尊重。為了我們孩子的福祉，我們請求各位尊重我們和他們的隱私」。

蘇菲也在她的社群網站帳號分享了該則聲明。總理辦公室則發布新聞稿證實，兩人已簽署合法的分居協議。

現年51歲的杜魯多與48歲的蘇菲育有三名子女；分別是現年15歲的澤維爾(Xavier)、14歲的埃拉-格蕾絲(Ella-Grace)和9歲的哈德里安(Hadrien)。

總理辦公室新聞稿指出，杜魯多和蘇菲將致力在充滿愛與合作的安全環境下撫養孩子，兩人將「永遠存在於孩子的生活中」，加拿大民眾可以期待「經常見到他們一家人在一起」，他們並「計畫從下周開始一起度假」。

特魯多的妻兒在他政治生涯中持續扮演重要角色。他2015年當選加拿大總理後，家人經常陪同他旅行，杜魯多成功塑造出充滿活力又顧家的年輕領導人形象。曾在魁北克省當過電視記者的蘇菲，也為夫君的事業加分不少。

杜魯多經常在公開場合熱情談論蘇菲。今年4月蘇菲生日那天，杜魯多還在社群網站貼出兩張他與妻子的自拍照，並寫道：「由此到彼，及其間的一切，我身邊不想有別人。」

多倫多大學政治學名譽教授懷斯曼(Nelson Wiseman)表示，雖然特魯多精心塑造出「顧家男人」形象，但他預計分居不會對他政治事業有負面影響。「加拿大選民不關心這一點，」懷斯曼說，「很久從前確實會如此，但文化和時代已經改變了」。

加拿大總理杜魯多(左)與妻子蘇菲．格雷瓜爾(右)自小青梅竹馬。圖為兩人2019年...
加拿大總理杜魯多(左)與妻子蘇菲．格雷瓜爾(右)自小青梅竹馬。圖為兩人2019年10月在大選慶祝活動上。(路透)

杜魯多 加拿大 社群網站

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