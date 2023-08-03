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騎車、看電影、月光散步…拜登夫婦家鄉度假 避談川普

編譯尤寶琪／綜合2日電
拜登總統夫婦1日開心在家鄉度假，圖為拜登出門騎腳踏車。(Getty Images)
拜登總統夫婦1日開心在家鄉度假，圖為拜登出門騎腳踏車。(Getty Images)

前總統川普因試圖推翻2020年大選結果，於1日晚間遭起訴，這是針對他的第三起刑事案件，但拜登總統夫婦則開心地在家鄉度假，騎自行車、上餐館，避談川普，度過愉快的一天。

正與第一夫人吉兒在家鄉度假的拜登，1日當川普起訴書啟封時，兩人正騎著自行車在前往Matt's Fish Camp路上，準備享用晚餐；Matt's Fish Camp是一間以雜燴和炸魚聞名的餐廳；同行記者群則被刻意安排與拜登保持距離，讓拜登能避免面對關於他的共和黨對手日益麻煩的法律問題。

晚餐後，拜登和吉兒還前往當地一家電影院，觀看目前票房熱賣的電影「奧本海默」(Oppenheimer)，並在看完後表示電影很「 扣人心弦」；隨後，兩人前往海灘，在月光下牽手散步，將川普案置之腦後。

當特別檢察官史密斯(Jack Smith)針對川普涉嫌推翻2020年大選結果，遭聯邦大陪審團指控四項重罪發言時，白宮和拜登連任競選團隊在1日則未發表評論。

白宮發言人山姆斯(Ian Sams)表示：「我建議你去找司法部，是他們在負責進行獨立刑事調查。」

眼見曾在2020年總統選舉上交鋒過的兩位老對手，在2024年11月再較量的可能性愈來愈大，川普面臨的法律困境卻日益嚴重，而拜登團隊對此則益發沉默；拜登的這套在對手遇到麻煩，自己得保持距離，避免被掃到的做法，可以說是政壇上最老套的做法之一了。

白宮在多數總統的領導下，歷年來都會努力與司法部保持距離，避免給人留下干涉司法的印象，拜登政府更是煞費苦心地試圖將兩者分開。

白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)日前在記者會上表示：「司法是獨立的，你們很常聽到我們說，我們相信司法；拜登總統在這方面的看法始終一致。」

拜登總統夫婦1日開心在家鄉度假，騎腳踏車、上餐館，前往當地一家電影院，觀看票房熱...
拜登總統夫婦1日開心在家鄉度假，騎腳踏車、上餐館，前往當地一家電影院，觀看票房熱賣的電影「奧本海默」，再前往海灘，在月光下牽手散步。(路透)

拜登 川普 白宮

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