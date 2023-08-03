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18年婚姻緣盡… 杜魯多與妻分居 青梅竹馬如今分道揚鑣

記者胡玉立／綜合報導
加拿大總理杜魯多(右)與妻子蘇菲．格雷瓜爾(左)自小青梅竹馬。圖為兩人2021年9月在大選慶祝活動上親吻。(路透)
加拿大總理杜魯多(右)與妻子蘇菲．格雷瓜爾(左)自小青梅竹馬。圖為兩人2021年9月在大選慶祝活動上親吻。(路透)

加拿大總理杜魯多和妻子蘇菲·格雷瓜爾，在各方驚訝中宣布分居。這對金童玉女打從孩提時期就相識，長大後一度疏遠，但命運讓他們在2003年重逢、熱戀，2005年舉行豪華婚禮。然而20年過去，浪漫童話似乎失了魔力，18年婚姻走向分居結局。

杜魯多大蘇菲三歲；蘇菲是杜魯多弟弟米歇爾(Michel)兒時好友，自幼即玩在一起，青梅竹馬的兩人躲在壁櫥裡時，還交換過一個天真無邪的吻。隨著年齡增長，大家各自升學、開始自己的職涯，但2003年杜魯多和蘇菲巧合地共同主持一場晚會，又回到彼此人生中。

2005年，杜魯多與蘇菲婚後接受麥克林雜誌(Maclean's)採訪時透露，那場晚會結束後，蘇菲曾寄電郵給他，但他未回信。幾個月後，兩人在大街上偶遇，天雷終於勾動了地火。

首次正式約會時，杜魯多曾心慌意亂地一頭撞上柱子。那晚他認定自己「終於等到了那個人」，向蘇菲表示「我倆將共度餘生」，兩人淚流滿面。一年後，他們在蒙特婁舉行盛大婚禮。

杜魯多開展政治生涯，為兩人的愛情帶來壓力。蘇菲承認，一開始她很難適應鎂光燈下的生活。但當杜魯多2015年就任總理時，蘇菲似已習慣出現在公眾視野中，每一步都陪伴在杜魯多身邊。但被迫搬進官邸，仍讓她坦承很難讓新住所有家的感覺。

即便如此，他們攜手度過這一切，並迎來三個孩子。過程中，經常可看到這對夫婦公開示愛。

去年兩人結婚紀念日那天，蘇菲發文向杜魯多傳情，講述兩人一起克服的困難。她寫道：「在一起19年，結婚17年，我們經歷過陽光燦爛的日子、暴風雨及其間的一切，而這一切尚未結束。」她同時寫道：「你們都知道我保持誠實：長期關係在很多方面都充滿挑戰。」

但現在，他們決定分道揚鑣。

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