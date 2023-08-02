助卿康達華府會楊濤 秦剛下台後美中高官首次互動

中國外交部美大司司長楊濤(中)7月31日在華府會晤國務院亞太助卿康達與白宮國家安全會議中國暨台灣事務資深主任貝莎蘭。圖為國務卿布林肯(右)6月18日訪問北京時，楊濤前往機場迎接。(美聯社)

國務院 亞太助卿康達(Daniel Kritenbrink)與白宮國家安全會議中國暨台灣事務資深主任貝莎蘭(Sarah Beran)7月31日在華府 會晤中國外交部北美大洋洲司司長楊濤，討論包含兩岸和俄烏戰爭等議題。國務院31日發布聲明表示，他們舉行坦率、實質和富有成效的討論，這是美中保持溝通管道暢通和負責任管理雙邊關係的部分工作之一。

這是中國外交部長異動之後，美中外交資深官員的首次互動，也是近期內中國資深外交官員首次訪問美國國務院。

國務院發言人米勒(Matt Miller )8月1日並表示，美國已邀請接任中國外交部長的王毅 訪問華府。他表示，國務卿布林肯( Antony Blinken)先前對時任中國外交部長秦剛提出的訪美邀請，現已正式「移轉」給王毅。

米勒表示，康達、貝莎蘭在與楊濤會晤時，提出這個邀請。米勒未透露中方是否接受邀請，但強調華府期待中方接受，目前還沒有安排日期。 針對此一邀請時，中國駐美大使館未即時回應。

國務院表示，雙方針對一系列雙邊、區域和國際議題交換了看法，包含俄烏戰爭和兩岸議題。

國務院聲明也提到，這是繼國務卿布林肯訪問北京和雅加達，會晤中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅之後，又一次雙邊互動。

中方原本答覆拜登政府將派外長秦剛訪問華府，但上任僅七個月的秦剛，7月25日被免去外交部長職務，職缺由前外長、中共中央外事辦主任王毅回鍋接任。

此外，針對媒體報導，中華民國副總統賴清德的白宮說引發美方關注，米勒表示，對賴的言論沒有回應，他重申美國的「一個中國政策」不變，副總統過境美國已經有過十數次，沒有什麼不同之處。