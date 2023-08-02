助卿康達華府會楊濤 秦剛下台後美中高官首次互動
國務院亞太助卿康達(Daniel Kritenbrink)與白宮國家安全會議中國暨台灣事務資深主任貝莎蘭(Sarah Beran)7月31日在華府會晤中國外交部北美大洋洲司司長楊濤，討論包含兩岸和俄烏戰爭等議題。國務院31日發布聲明表示，他們舉行坦率、實質和富有成效的討論，這是美中保持溝通管道暢通和負責任管理雙邊關係的部分工作之一。
這是中國外交部長異動之後，美中外交資深官員的首次互動，也是近期內中國資深外交官員首次訪問美國國務院。
國務院發言人米勒(Matt Miller )8月1日並表示，美國已邀請接任中國外交部長的王毅訪問華府。他表示，國務卿布林肯( Antony Blinken)先前對時任中國外交部長秦剛提出的訪美邀請，現已正式「移轉」給王毅。
米勒表示，康達、貝莎蘭在與楊濤會晤時，提出這個邀請。米勒未透露中方是否接受邀請，但強調華府期待中方接受，目前還沒有安排日期。 針對此一邀請時，中國駐美大使館未即時回應。
國務院表示，雙方針對一系列雙邊、區域和國際議題交換了看法，包含俄烏戰爭和兩岸議題。
國務院聲明也提到，這是繼國務卿布林肯訪問北京和雅加達，會晤中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅之後，又一次雙邊互動。
中方原本答覆拜登政府將派外長秦剛訪問華府，但上任僅七個月的秦剛，7月25日被免去外交部長職務，職缺由前外長、中共中央外事辦主任王毅回鍋接任。
此外，針對媒體報導，中華民國副總統賴清德的白宮說引發美方關注，米勒表示，對賴的言論沒有回應，他重申美國的「一個中國政策」不變，副總統過境美國已經有過十數次，沒有什麼不同之處。
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