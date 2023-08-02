控制芬太尼 美想與中國「交換條件」考慮鬆綁人權制裁

多位共和黨眾議員指控中國企圖以死於芬太尼的美國人，換取美國政府鬆綁對中國的制裁。圖為美國海關與邊境保護局在芝加哥歐海爾國際機場查獲的芬太尼。(路透)

拜登 政府有意鬆綁以人權為理由對中國的制裁，交換中共 當局合作控制芬太尼流入美國，但金映玉(Young Kim，加州)等共和黨 籍國會議員揚言立法阻擋拜登這麼做。

金映玉與眾院外交委員會主席麥考爾(Michael McCaul，德州)和眾院中國委員會主席蓋拉格(Mike Gallagher)等聯名致函拜登政府說，「中國共產黨拿美國人的人命當談判籌碼，達到美國減輕對它人權有關制裁的目的」。

這封寫給國務卿布林肯和商務部長雷蒙多的信，引述華爾街日報說，中國官員要拜登解除中共踐蹋人權引起的某些經濟懲罰，交換北京協助遏制芬太尼流入美國，對美國造成傷害。發函人警告說，如果兩國談判繼續往這方向走，國會將出面阻擋。

信函中說，許多選民死於吸食芬太尼過量，希望拜登政府向中國追究責任的同時能和共和黨議員商量對策，「我們不支持解除出口管制或制裁，作為換取中國合作的條件。我們正在考慮提案立法，確保政府不能繞過國會行事」。

三人指出，2020年6月5日，商務部的制裁名單增列中國公安部的法醫科學研究所，因為該所違犯、侵害新疆維吾爾人的人權，這說明中共持續把不相干的問題當作談判籌碼，以外交來往當作中共眼中「良好行為」的獎賞。

這幾位共和黨眾議員指控中國企圖以死於芬太尼的美國人，換取美國政府鬆綁對中國的制裁。「根據疾病防治中心，死於藥劑過量的美國人超過10萬5000人，其中66%在2021年10月底前的一年中，死因和類鴉片劑包括芬太尼有關。芬太尼吸食過量也是18至45歲美國人的首要死因之一。而中華人民共和國一直都是芬太尼相關藥物走私到美國的主要來源」。

他們指責國務院不願拿出更有力的辦法，只一味強調與中共官員交往以及未來能夠和他們會面的重要性，即使多數會談在中國舉行，也認為是外交成就。