我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大米恐慌性搶購潮 南加華人區不受影響

從德州邊境到北加 特斯拉尋求聯邦1億資金建卡車充電網

高教育、有錢了…華人移民定居選中上階層社區

記者胡玉立／綜合報導
圖為傳統風味的舊金山華埠天后廟街(Waverly Place)，日前舉辦美食活動。(美聯社)
圖為傳統風味的舊金山華埠天后廟街(Waverly Place)，日前舉辦美食活動。(美聯社)

全球約6000萬華人移民的出身、人口結構和定居模式愈來愈多樣化，過去幾十年，受過教育的富有華人移民抵達移民地後直接定居中上階層社區，不再像昔日窮困中國移民先到都市裡的華埠定居；有感於1960年以來隨著移民政策變化，不同於華埠類型的移民社區不斷出現，國際移民研究人員創造出「族裔郊區」(ethnoburb)一詞，來描述這種混合族裔和社會經濟群體的郊區社區。

非營利性媒體The Conversation報導，華人移民定居模式的轉變，反映出華人移民形象的變化及全球化和地緣政治的影響。它的演變涉及到雙向融合的過程，包括新一代移民、老一代移民、還有非華人居民的相互適應。「族裔郊區」是擁有多族裔住宅區和商業區的郊區定居點，單一民族群體不一定占多數。

2023年農曆新年期間發生兩起大規模槍擊案的加州蒙特利公園(Monterey Park)和半月灣(Half Moon Bay)，就呈現了這種多樣性；這些社區的華人移民包括中上階層中產階級居民和農場工人。

圖為紐約市曼哈頓華埠街頭。(路透)
圖為紐約市曼哈頓華埠街頭。(路透)

在許多國家，族裔郊區與唐人街共存，但與唐人街這種族裔「飛地」不同；族裔郊區居民在種族和社會經濟方面更多樣化，種族緊張和階級衝突的可能性相對更大。例如，加州阿卡迪亞(Arcadia)亞裔富人數量不斷增加，推動房價上漲，偽豪宅(McMansion)熱潮令當地居民擔憂。

不過，相對於族裔飛地的自給自足社區，族裔郊區居民更有可能與其他群體互動，讓他們更容易建立經濟聯繫和建立政治聯盟。例如，矽谷亞裔成立了由亞裔不同族裔組成的商業委員會和家長協會，表現出較高政治意識和參與度。

亞利桑納州立大學亞太裔研究及城市規畫教授李唯(Wei Li)和亞利桑納大學實踐助理教授譚藝凝(Yining Tan)表示，「希望族裔郊區不要像歷史上的華埠一樣，成為華人移民居住的唯一避難所。從歷史錯誤中吸取教訓，是為包括華人移民在內的所有人建立公平公正社會的關鍵。」

移民 華人 華埠

上一則

機場安檢推新掃描機 旅客怨：等更久 運安局：得花時間適應

下一則

川普已因3大刑事案件遭起訴 還有新案在後頭

延伸閱讀

芭比重獲新生 紐約婦人專收二手娃娃贈移民小孩

芭比重獲新生 紐約婦人專收二手娃娃贈移民小孩
華府餐廳店主突遭螺絲起子攻擊 籲家長重視青少年犯罪

華府餐廳店主突遭螺絲起子攻擊 籲家長重視青少年犯罪
聯邦SBA訪華埠 助力小商業者

聯邦SBA訪華埠 助力小商業者
命大…華埠機車騎士捲貨櫃車輪下僅擦傷

命大…華埠機車騎士捲貨櫃車輪下僅擦傷

熱門新聞

日前中國外交部官網全面清空秦剛資訊，外界各種揣測甚囂塵上，沒想到28日有關秦剛活動的文章又重新上架。（路透）

中國外交部官網「重新上架」秦剛訊息 外界霧裡看花

2023-07-27 20:45
中國前外長秦剛6月初參加國務院會議時略顯疲態。秦剛為圖左一。（取材自央視新聞）

秦剛真病了？ 6月初開會心事重重 「疲態」照片曝光

2023-07-26 07:23
秦剛（右）被免去外交部長職務，由王毅回鍋接任。圖為秦剛6月25日會見越南外長裴青山，此後未再公開露面。（新華社）

秦剛軟著陸仍是國委 「今上」生了氣 但沒傷了心

2023-07-26 15:05
超導體展現物理學中的邁斯納效應。當溫度低於臨界溫度時，超導體從內部排出磁場，成為零磁場狀態。圖／羅徹斯特大學

科學家宣稱造出室溫常壓超導體 可能衝擊全球經濟

2023-07-27 09:08
趙立堅和妻子的合影。（取材自微博）

不再說今天是個好日子 秦剛被拔趙立堅妻沒發文

2023-07-25 22:40
中國外交部長秦剛上任不到7個月就遭免職。美聯社

中國外長秦剛丟官 美專家：北京識人不明很難堪

2023-07-25 16:08

超人氣

更多 >
不是飲食或運動 長壽者擁有兩大共同特質

不是飲食或運動 長壽者擁有兩大共同特質
加州破獲「華人非法實驗室」 發現新冠病毒等20種傳染源

加州破獲「華人非法實驗室」 發現新冠病毒等20種傳染源
想多攝取纖維？ 醫生推薦這三種蔬菜

想多攝取纖維？ 醫生推薦這三種蔬菜

「天生孤僻」卻是人生贏家：這星座眼光精準卡位成功

「天生孤僻」卻是人生贏家：這星座眼光精準卡位成功
等於8個周杰倫？ 刀郎新歌「羅剎海市」創80億次播放量

等於8個周杰倫？ 刀郎新歌「羅剎海市」創80億次播放量