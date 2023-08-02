高教育、有錢了…華人移民定居選中上階層社區

圖為傳統風味的舊金山華埠天后廟街(Waverly Place)，日前舉辦美食活動。(美聯社)

全球約6000萬華人移民 的出身、人口結構和定居模式愈來愈多樣化，過去幾十年，受過教育的富有華人移民抵達移民地後直接定居中上階層社區，不再像昔日窮困中國移民先到都市裡的華埠 定居；有感於1960年以來隨著移民政策變化，不同於華埠類型的移民社區不斷出現，國際移民研究人員創造出「族裔郊區」(ethnoburb)一詞，來描述這種混合族裔和社會經濟群體的郊區社區。

非營利性媒體The Conversation報導，華人移民定居模式的轉變，反映出華人移民形象的變化及全球化和地緣政治的影響。它的演變涉及到雙向融合的過程，包括新一代移民、老一代移民、還有非華人居民的相互適應。「族裔郊區」是擁有多族裔住宅區和商業區的郊區定居點，單一民族群體不一定占多數。

2023年農曆新年期間發生兩起大規模槍擊案的加州蒙特利公園(Monterey Park)和半月灣(Half Moon Bay)，就呈現了這種多樣性；這些社區的華人移民包括中上階層中產階級居民和農場工人。

圖為紐約市曼哈頓華埠街頭。(路透)

在許多國家，族裔郊區與唐人街共存，但與唐人街這種族裔「飛地」不同；族裔郊區居民在種族和社會經濟方面更多樣化，種族緊張和階級衝突的可能性相對更大。例如，加州阿卡迪亞(Arcadia)亞裔富人數量不斷增加，推動房價上漲，偽豪宅(McMansion)熱潮令當地居民擔憂。

不過，相對於族裔飛地的自給自足社區，族裔郊區居民更有可能與其他群體互動，讓他們更容易建立經濟聯繫和建立政治聯盟。例如，矽谷亞裔成立了由亞裔不同族裔組成的商業委員會和家長協會，表現出較高政治意識和參與度。

亞利桑納州立大學亞太裔研究及城市規畫教授李唯(Wei Li)和亞利桑納大學實踐助理教授譚藝凝(Yining Tan)表示，「希望族裔郊區不要像歷史上的華埠一樣，成為華人移民居住的唯一避難所。從歷史錯誤中吸取教訓，是為包括華人移民在內的所有人建立公平公正社會的關鍵。」