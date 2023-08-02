外國人在美買房 連續第6年下降 中國重回買家首位

外國人投資美國房市的規模連續第六年下降。（美聯社）

全國房地產 經紀人協會(NAR)報告指出，外國人投資 美國房市的規模連續第六年下降，落入NAR 2009年開始紀錄以來的新低點；外國人購置美國房地產的前五國排行中，中國人占據買家首位。

部分地產經紀人表示，疫情趨緩，外國人對美國房市的興趣回升，尤其是中國買家；中國買家在此期間最活躍，總成交金額為136億元，這是美國房市2018年來新高紀錄。

目前外國買家前五名依序來自中國、墨西哥、加拿大、印度和哥倫比亞。

在美國各州，佛羅里達州是外國人購屋首選，占總數的23%；加州和德州並列第二，各占12%；北卡羅來納州、亞利桑納州和伊利諾州各占4%。

NAR1日公布報告指出，雖然外國投資美國房產的規模落入有紀錄以來的低點，但部分跡象顯示復甦可望出現。外國買家在3月截止的前一年內，於美國置產8萬4600戶，比去年同期減少14.2%；前述買家購置的房地產總額下降9.6%至533億元，這也是NAR自2009年開始彙整相關數據以來的歷史低點。

外國買家縮手的原因與美國公民相同，包括房價 漲上歷史新高，以及庫存有限，且外國人因美元走強而卻步。

NAR首席經濟學者雲恩(Lawrence Yun)表示，「美國房價2020年到2021年大幅上漲，人們壓力山大。」

儘管如此，外國買家置產的降幅，仍小於同期間美國成屋銷售的降幅(23%)；外國買家更傾向以現金付款，因此房貸利率高升對外國人的影響比國內買家小。

外國買家的出手更闊綽，NAR表示，在3月截止的12個月內，外國買家購屋的平均價格為63萬9900元，中位數為39萬6400元，這是NAR的新高，對照同期內美國所有二手房價為38萬4200元。

對於全美房市的整體可負擔性呈現走跌趨勢，雲恩分析指出，「美國成屋庫存驟降，加上全球借貸成本增加，連續兩年削弱外國買家的購買力」。

不過，雲恩認為，新冠肺炎疫後復甦的國際旅遊「可能在未來數月或幾年內，帶動更多外國投資」。