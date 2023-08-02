我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大米恐慌性搶購潮 南加華人區不受影響

從德州邊境到北加 特斯拉尋求聯邦1億資金建卡車充電網

外國人在美買房 連續第6年下降 中國重回買家首位

編譯陳韻涵／綜合1日電
外國人投資美國房市的規模連續第六年下降。（美聯社）
外國人投資美國房市的規模連續第六年下降。（美聯社）

全國房地產經紀人協會(NAR)報告指出，外國人投資美國房市的規模連續第六年下降，落入NAR 2009年開始紀錄以來的新低點；外國人購置美國房地產的前五國排行中，中國人占據買家首位。

部分地產經紀人表示，疫情趨緩，外國人對美國房市的興趣回升，尤其是中國買家；中國買家在此期間最活躍，總成交金額為136億元，這是美國房市2018年來新高紀錄。

目前外國買家前五名依序來自中國、墨西哥、加拿大、印度和哥倫比亞。

在美國各州，佛羅里達州是外國人購屋首選，占總數的23%；加州和德州並列第二，各占12%；北卡羅來納州、亞利桑納州和伊利諾州各占4%。

NAR1日公布報告指出，雖然外國投資美國房產的規模落入有紀錄以來的低點，但部分跡象顯示復甦可望出現。外國買家在3月截止的前一年內，於美國置產8萬4600戶，比去年同期減少14.2%；前述買家購置的房地產總額下降9.6%至533億元，這也是NAR自2009年開始彙整相關數據以來的歷史低點。 

外國買家縮手的原因與美國公民相同，包括房價漲上歷史新高，以及庫存有限，且外國人因美元走強而卻步。

NAR首席經濟學者雲恩(Lawrence Yun)表示，「美國房價2020年到2021年大幅上漲，人們壓力山大。」

儘管如此，外國買家置產的降幅，仍小於同期間美國成屋銷售的降幅(23%)；外國買家更傾向以現金付款，因此房貸利率高升對外國人的影響比國內買家小。

外國買家的出手更闊綽，NAR表示，在3月截止的12個月內，外國買家購屋的平均價格為63萬9900元，中位數為39萬6400元，這是NAR的新高，對照同期內美國所有二手房價為38萬4200元。

對於全美房市的整體可負擔性呈現走跌趨勢，雲恩分析指出，「美國成屋庫存驟降，加上全球借貸成本增加，連續兩年削弱外國買家的購買力」。

不過，雲恩認為，新冠肺炎疫後復甦的國際旅遊「可能在未來數月或幾年內，帶動更多外國投資」。

投資 房地產 房價

上一則

美勞工技能不足？台積派員支援亞利桑納廠 挨批搶工作

下一則

紐時民調：拜登選情比一年前進步 與川普各占43%平手

延伸閱讀

圖推翻2020大選 川普遭起訴4罪 3日將出庭

圖推翻2020大選 川普遭起訴4罪 3日將出庭
國際油價小幅回跌 金價挫跌1% 受美元走強拖累

國際油價小幅回跌 金價挫跌1% 受美元走強拖累
華郵：申報紀錄顯示川普競選募款跟訴訟開銷一樣多

華郵：申報紀錄顯示川普競選募款跟訴訟開銷一樣多
芭比美國官方帳號回覆「芭比海默」引日本網友反彈 日本華納兄弟道歉

芭比美國官方帳號回覆「芭比海默」引日本網友反彈 日本華納兄弟道歉

熱門新聞

日前中國外交部官網全面清空秦剛資訊，外界各種揣測甚囂塵上，沒想到28日有關秦剛活動的文章又重新上架。（路透）

中國外交部官網「重新上架」秦剛訊息 外界霧裡看花

2023-07-27 20:45
中國前外長秦剛6月初參加國務院會議時略顯疲態。秦剛為圖左一。（取材自央視新聞）

秦剛真病了？ 6月初開會心事重重 「疲態」照片曝光

2023-07-26 07:23
秦剛（右）被免去外交部長職務，由王毅回鍋接任。圖為秦剛6月25日會見越南外長裴青山，此後未再公開露面。（新華社）

秦剛軟著陸仍是國委 「今上」生了氣 但沒傷了心

2023-07-26 15:05
超導體展現物理學中的邁斯納效應。當溫度低於臨界溫度時，超導體從內部排出磁場，成為零磁場狀態。圖／羅徹斯特大學

科學家宣稱造出室溫常壓超導體 可能衝擊全球經濟

2023-07-27 09:08
趙立堅和妻子的合影。（取材自微博）

不再說今天是個好日子 秦剛被拔趙立堅妻沒發文

2023-07-25 22:40
中國外交部長秦剛上任不到7個月就遭免職。美聯社

中國外長秦剛丟官 美專家：北京識人不明很難堪

2023-07-25 16:08

超人氣

更多 >
不是飲食或運動 長壽者擁有兩大共同特質

不是飲食或運動 長壽者擁有兩大共同特質
加州破獲「華人非法實驗室」 發現新冠病毒等20種傳染源

加州破獲「華人非法實驗室」 發現新冠病毒等20種傳染源
想多攝取纖維？ 醫生推薦這三種蔬菜

想多攝取纖維？ 醫生推薦這三種蔬菜

「天生孤僻」卻是人生贏家：這星座眼光精準卡位成功

「天生孤僻」卻是人生贏家：這星座眼光精準卡位成功
等於8個周杰倫？ 刀郎新歌「羅剎海市」創80億次播放量

等於8個周杰倫？ 刀郎新歌「羅剎海市」創80億次播放量