美勞工技能不足？台積派員支援亞利桑納廠 挨批搶工作

台積電美國亞利桑納州廠興建進度落後，當地工會領袖指責台積電意在引進薪資較低的外籍勞工，台積電表示在美招聘工作不受影響。圖為台積電亞利桑納州廠。(本報資料照片)

台積電亞利桑納州 廠興建進度落後，當地工會領袖批評台積電用此當藉口，想引進薪資較低的外籍勞工 。

亞利桑納州最大工會之一、亞利桑納建築貿易協會會長巴特勒在「鳳凰城商業雜誌」撰寫專欄，指台積電針對該州Fab 21廠的美國勞工技能不足、導致投產延後的說法，強調當地勞工40年來為英特爾建造和裝配晶圓廠，是經驗豐富的勞動力。

他表示，把問題怪罪在美國勞工身上「很冒犯人，也不正確」，這種情況的替代結論是，台積電想以此為藉口，引進可以支付較少工資的外籍勞工。

台積電1日發聲明指出，亞利桑納州廠正在最尖端且精巧的製造設施中，處理最先進和精密設備的關鍵階段，需要有熟練經驗的專業人員執行；但相關人員數目有限且是暫時支援，不會影響當地工作權及台積電在美國的招聘工作。

一家台積電設備供應商透露，台積電美國亞利桑納州廠已完成主體廠房和機電工程，後續進行無塵室最後確認並展開裝機作業，台積電向設備商購買設備或由台灣移過去的是最先進四奈米生產機台，這應該是很多美國設備工程師未曾接觸的機台，設備非常精密，因此必須有熟練機台技術的人員，才能夠確保安裝後產能能如期運作，「會開福特車，不一定會開麥拉倫名車」。

台積電指出，目前是亞利桑納州廠最重要階段，因為最先進和精密設備，需要有熟練經驗的專業人員來執行其特定工程，因此暫時從台灣調派專業人員至亞利桑納州支援相關工作，以支持這座晶圓廠邁向量產。目前從台灣調派至亞利桑納州的人數尚未確定，但人數有限，這些人員只會短期停留亞利桑納州支援特定任務，並不會影響目前當地的1萬2000名現場員工配置，也不會影響台積公司在美國的招聘工作。

據了解，從台灣派往美國廠支援的人力，大部分都是帆宣和漢唐等承包商招攬人手前往美國支援，人員近500人，足見台積電要用有經驗的人力，加速美國廠四奈米設備上線並試產。

台積電聲明稱：「我們沒有要以外籍工作人員取代當地工作人員，並且我們持續優先考慮在亞利桑納州聘用當地人員。」目前供應商針對電力、鈑金和焊接等職務持續招募當地施工人員。台積電致力於與供應商一起為當地創造就業機會，並持續為所有工作人員提供可靠的工作環境。

台積電表示，「透過一小群經驗豐富的專業人員，在短期內支援專案並進行當地技術培訓，讓我們有機會加速專案進度，以在最終帶動當地經濟效益、創造數千個高薪工作機會，並推動產業創新」。