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雷蒙多8月訪中談科技競爭 促成立工作小組

記者張文馨／華盛頓報導
商務部長雷蒙多預計月底訪問中國，但在今年5、6月間傳出她的電郵遭中國駭客侵入。（路透）
商務部長雷蒙多預計月底訪問中國，但在今年5、6月間傳出她的電郵遭中國駭客侵入。（路透）

彭博資訊（Bloomberg）31日報導，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）預計在8月第四周訪中，盼促美中成立工作小組，討論美國為預防尖端科技被運用在中國軍事領域的出口管制措施。

報導引述知情人士消息稱，雷蒙多訪問北京是拜登政府降低兩大經濟體緊張關係的努力工作之一；不過日期未定還可能調整。

此外，這趟訪問的收穫也說不準，知情人士表示，雷蒙多對於不確定此行能為了美企爭取到什麼正面成果仍有點遲疑。

雷蒙多上周在華府智庫參加活動表示，計畫今夏稍晚訪問中國，但還需要確認時間和規畫。

就在上月，中國駭客入侵拜登政府高層與資深官員電郵帳號，竊取拜登政府內部討論中國政策的訊息，雷蒙多是目前已知最高層級的受害官員。

彭博分析，雷蒙多訪問中國的時機敏感，拜登預計在8月中旬頒布命令，限制美國關鍵科技領域赴中投資。

彭博報導，擬議的外國投資行政命令著重半導體、量子運算和人工智慧（AI）領域，僅限特定交易，不會影響既有投資；但這些限制仍然會被北京視為孤立和遏制舉動，從而惹怒中方。

報導提到，透過這趟訪問可能達成的目標之一是美中商務部成立工作小組，討論美國為預防尖端科技被運用在中國軍事領域的出口管制措施。

美國聯邦眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）與首席議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）上周聯名致函雷蒙多，呼籲拜登政府進一步收緊針對AI晶片的出口管制，以確保美國的先進科技和專業知識不會被利用，轉頭來對付美國。

與此同時，路透報導，美企輝達（Nvidia）、超微（AMD）和英特爾（Intel）等公司已經因為拜登政府去年10月的出口禁令，無法出售高效能晶片給中國；輝達為了與中企做生意，已開發一款可以賣給中方的AI晶片。

路透分析，美國出口管制並未減緩中國在AI領域的進展，美國官員正在考慮針對晶片的運算速度，進一步收緊限制，這恐讓美企在中國市場永遠失去機會。

路透報導，美企希望遊說拜登政府維持原禁令，讓半導體產業還能與中國做生意，因中國擁有全球最大的商用半導體市場。

拜登 雷蒙多 晶片

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