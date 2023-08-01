蓋洛普民調：對美軍僅剩60%有信心 跌25年新低

最新民調顯示，美國民眾對美軍的信心降至20年來的最低點。圖為國防部長奧斯丁（中）參加美軍招募的活動。（Getty Images）

蓋洛普(Gallup)31日公布最新民調顯示，國人對於美軍的信心降至25年來新低，僅剩60%受訪者對美軍有信心；國人對美軍的信任感在波斯灣戰爭(Gulf War)勝利後達到頂峰，拜登總統下令美軍倉促撤離阿富汗 則讓民心漸失，但共和黨 人對美軍的信任程度仍高於民主黨 和獨立選民。

6月1日到22日進行的這項調查結果顯示，只有60%的人對美軍非常或很有信心，同比2022年下降四個百分點，這是1997年(60%)來的新低點，但還沒破1988年(58%)和1980年(50%)的紀錄。

今年只有68%共和黨人對美軍有信心，近年最高點則是2020年的91%；今年對美軍有信心的民主黨人有62%，同比2020年為61%；今年55%的獨立選民對美軍有信心，2020年為68%。

2022年民調顯示，72%的共和黨、68%的民主黨和59%的獨立選民對美軍有信心。

蓋洛普指出，1970年代晚期到1980年代早期，經歷冷戰(Cold War)美國強權遭受伊朗人質危機等威脅，當時約50%到58%的人對美軍有信心。

1980年代雷根(Ronald Reagan)總統時期，民眾對美軍的整體信心增加，波斯灣戰爭勝利後，國民對美軍的信心在1991年來到85%高峰，2001年911恐怖事件攻擊後，美國人對美軍整體的信心再次走高。

過去20多年來，人民對美軍的信心普遍高於70%，直到2021年降至69%，之後逐年遞減，美軍撤出阿富汗時最慘。

2021年8月，美軍倉促撤離阿富汗期間，在喀布爾機場發生自殺炸彈攻擊事件，造成13名美軍和許多阿富汗人喪命。

今年6月，國務院低調發布87頁的報告，指出拜登政府未能妥善籌畫、倉促撤軍，讓阿富汗武裝組織神學士(Taliban)在2021年奪回政權；該報告指出前述事件的嚴重領導疏漏，並提出諸多質疑。

蓋洛普寫道，「如今美軍完全撤出伊拉克與阿富汗，這兩國有著2001年美國遭受攻擊前最顯著軍事成果，而公眾對美軍的信心在那之後持續消退。」