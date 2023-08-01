習嚴打貪 火箭軍高層洗牌 司令員罕見由海軍王厚斌出任

中共中央軍委31日舉行晉階儀式，總書記、中央軍委主席習近平將火箭軍司令員王厚斌(上排左)、政治委員徐西盛(上排右)晉升為上將。（新華社）

中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平7月26日到西部戰區空軍視察、發表重要講話。（新華社）

中國火箭軍人事大異動，新任火箭軍司令員、政治委員分別由王厚斌、徐西盛接任，兩人晉升為上將，也是首次出現非火箭軍出身的火箭軍司令員。這次晉升也證實了火箭軍前司令員李玉超、前政委徐忠波都已卸任，不過目前沒有他們兩人的動向。

火箭軍前司令員李玉超，據傳3月即被調查洩密，目前動向不明。(取自百度百科)

香港南華早報日前報導，李玉超及火箭軍副司令員劉光斌、現任中央軍委聯合參謀部副參謀長張振中（火箭軍前副司令員），因涉及貪腐已於3月被帶走調查。調查始於3月中國前防長魏鳳和（亦出身火箭軍）卸任後一段時間。但此消息一直未獲證實。

澎湃新聞日前則引火箭軍前副司令員吳國華親友消息表示，吳國華於7月4日「因病醫治無效」在北京 逝世，享年66歲。對於吳國華死因，先前一直有不同傳聞。

英國金融時報報導，習近平 在八一建軍節之前將反腐矛頭再次指向軍方。金融時報引述兩名聽過相關情報的國外高級官員的話說，火箭軍前司令及副司令員等人是涉嫌洩露軍事機密而被調查；但目前不清楚習近平重新聚焦軍隊反腐是源自特定個案，或出於對軍隊更大忠誠度的關切。

據央視新聞報導，中共 中央軍委晉升上將軍銜儀式在北京八一大樓舉行，晉升上將軍銜的是火箭軍司令員王厚斌、火箭軍政治委員徐西盛。參加儀式除了中央軍委主席習近平，還有中央軍委副主席張又俠、何衛東；中央軍委委員李尚福、劉振立、苗華、張升民等人。

首位非火箭軍內升司令員

王厚斌此前為海軍副司令員，在2019年底晉升為海軍中將。徐西盛出身空軍，曾任共軍南部戰區空軍政委，2018年晉升中將，並於去年中共20大當選為中共中央委員。

王厚斌是火箭軍成立以來，第一個非火箭軍出身的司令員。(取自百度百科)

值得關注的是，火箭軍在解放軍中擔負常規飛彈目標打擊和核打擊及核子反擊飛彈戰略作戰等任務，是非常講究經驗、專業的軍種，2015年成立至今三任司令員魏鳳和、周亞寧與李玉超都是其前身二砲部隊或火箭軍部隊內升至司令員，也因此海軍出身的王厚斌是首位非火箭軍內升的司令員。

金融時報報導，火箭軍未來可能發動對台武力攻擊和阻止美軍馳援台灣的重要作用。

美國國防大學中國軍事研究中心主任桑德斯（Phillip Saunders）向金融時報表示，習近平上台之初，解放軍就是他整肅的首要目標，因為他認為中國軍方腐敗嚴重而且愈來愈不聽命於共產黨。中央軍委兩位前副主席徐才厚和郭伯雄不僅因貪腐落馬，而且在2014年遭到起訴。