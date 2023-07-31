新冠疫苗卡別急著丟 留做個人醫療紀錄

醫療專家提醒個人疫苗接種紀錄卡，仍要保留，做為醫療參考。(美聯社)

新冠肺炎疫情 結束，疫苗 卡何去何從？專家建議留著，當作個人醫療紀錄，作為日後醫療決定的參考資訊之一。

疫情高峰，疫苗卡形同通行證，如今隨著疫情消退，你還記得上次使用疫苗卡是什麼時候嗎？

聯邦疾病防治中心(CDC )發言人凱薩琳‧柯利(Kathleen Conley)表示，新冠肺炎疫苗卡應保留在醫療紀錄當中，類似個人疫苗紀錄，這項打過新冠肺炎疫苗的證明，可作為醫護人員未來診療的判斷依據，同時建議提供副本給主要照顧者，並當作個人紀錄保存。

柯利透過電郵表示，「醫生可能會保留疫苗接種紀錄一段時間，但保有副本以免日後用到是個好習慣」。

非營利的「美國旅行協會」(U.S. Travel Association)公共事務和政策執行副總裁托莉‧艾默森‧巴恩斯(Tori Emerson Barnes)表示，聯邦政府已不再要求人們進出國出示疫苗卡，美國境內全免。

柯利表示，大多數國家已不再要求入境時出示疫苗證明，但仍需自行確認目的國的最新情況。

柯利表示，如果已經不曉得疫苗卡丟到哪去的人，可聯繫當時接種的單位補發副本，或是聯繫所屬州的衛生廳免疫系統管理單位。

柯利說，「疫苗供應商必須將疫苗施打資訊，回報給該州的預防接種資訊管理系統(Immunization Information System)等系統。」

預防接種資訊管理系統不能核發新卡，但可以提供疫苗接種紀錄的副本，若將此紀錄帶去診所，院方或許會發一張新卡給你。

有線電視新聞網(CNN)提醒，聯繫CDC申請疫苗卡似乎合理，畢竟卡片上有CDC的徽章，但CDC不會發新卡給你，因為CDC已經把疫苗卡發給疫苗供應商，由後者發卡給民眾，因此聯繫所屬州府的預防接種資訊管理系統是最佳方式。