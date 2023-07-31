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終結癌症 拜登政府投資創新技術

編譯陳韻涵／綜合30日電
拜登總統上周宣布聚焦抗癌新行動，希望能終結癌症。圖為拜登總統2022年9月在麻州波士頓甘迺迪總統圖書館首次宣布「抗癌登月計畫」。(路透)
拜登總統上周宣布聚焦抗癌新行動，希望能終結癌症。圖為拜登總統2022年9月在麻州波士頓甘迺迪總統圖書館首次宣布「抗癌登月計畫」。(路透)

拜登政府日前宣布「高級健康研究計畫署」(ARPA-H)旗下第一項聚焦癌症的「精準手術干預」(PSI)計畫，旨在協助醫師在手術期間更容易分辨區分癌細胞和健康組織，增進醫療效果。

美聯社報導，ARPA-H這項計畫廣納公民部門意見，藉由手術干預診療過程，盼能大幅改善數十年來的癌症治療成效。

ARPA-H以國防部旗下機構國防先進研究計畫署(DARPA)為模型，希望新投資能發掘新工具，利用手術避開健康神經和血管，同時確保摘除所有癌細胞。

ARPA-H與拜登政府先前宣布的「抗癌登月」(cancer moonshot)計畫，都是拜登在2022年國情咨文宣告「團結議題」(unity agenda)的一環，希望華府兩黨能就對抗癌症、改善退伍軍人健康，並讓身心科醫療資源更容易取得達成共識。

拜登在27日的聲明中宣布前述計畫，稱其為「終結癌症的重大里程碑」，「運用創新力量對於實現雄心目標至關重要，將更多的癌症從死刑轉變成可治療的疾病，終將降低50%的癌症死亡率。」

拜登說：「綜觀歷史，從疫苗研發到基因序，當政府投資創新，就能實現原先不可能實現的突破並拯救眾生。」

白宮科學顧問普拉哈卡(Arati Prabhakar)表示，這項計畫可望大幅改善癌症治療並締造迄今未知應用的科學突破。

DARPA前主任普拉哈卡表示，大多數的聯邦研究經費撥給大學或政府實驗室，而ARPA-H計畫將探索更廣泛的領域，但她也不諱言表示，ARPA-H模型存在風險，但即使失敗，大多數計畫也會帶來明顯成果。

ARPA-H今年9月將在芝加哥舉辦活動，協助有興趣的研究人員快速確認並批准科研計畫。

退伍軍人事務部25日甫宣布將研究軍人接觸有毒物質與癌症之間的關係，27日接續宣布，服役期間曾暴露於有毒燒燙傷情況的退伍軍人，可接受乳癌風險評估和乳房X光攝影檢查，無論年紀或是否加入該部的健保計畫。

癌症 拜登 癌細胞

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