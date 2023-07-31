吃胰妥讚減肥 65歲以上注意肌肉流失、骨折風險升高

最新流行的糖尿病藥物胰妥讚，對減肥有效，但醫師提醒也有嚴重副作用，65歲以上使用者更要小心。(路透)

不管用哪一種方式減重，例如節食、減肥手術(bariatric surgery)或者使用最新流行的糖尿病 藥物胰妥讚(Ozempic)或Wegovy，必須注意的是減肥過程中可能流失肌肉 。肥胖症醫學 專家說，肌肉流失對上了年紀的民眾來說，值得特別注意。

紐約時報報導，對65歲以上民眾來說，流失肌肉愈多，身體變得虛弱、容易摔倒或骨折的風險就隨之升高，跌倒對老年人其實致命風險。老年人如果要維持行動力，過著獨立自主的生活方式，保持肌肉量(muscle mass)就變得非常重要。

肌肉量隨著年齡增長而降低。華盛頓大學醫學系助理教授哈根(Scott Hagan)舉例說，身體質量指數(BMI)相同的70歲民眾與30歲民眾，前者肌肉可能較少，脂肪則可能較多。

最新流行的糖尿病藥物胰妥讚，對減肥有效，但也有嚴重副作用，65歲以上使用者更要小心。(路透)

短時間體重突然減輕許多，例如使用胰妥讚減肥，肌肉量流失可能頗為嚴重，恐怕對健康留下負面影響。

北卡羅來納大學醫學院內分泌學與新陳代謝部主任黃珍妮(Janice Jin Hwang，音譯)表示，老年人使用胰妥讚等藥品有何影響，醫學界目前了解有限。胰妥讚與Wegovy內含成份索馬魯肽(semaglutide)的臨床實驗，參與對象大多都在40歲及50歲左右。

哈根表示，遇到老年人患者諮詢使用胰妥讚時，內心感覺相當掙扎。他說，有些臨床醫師為75歲民眾這些糖尿病藥品做為減肥用途，只因為患者的身體質量指數達到40。

索馬魯肽臨床實驗中，65歲以上民眾較年輕人更容易出現消化道方面的副作用，例如噁心、嘔吐等。這類藥品還有疲憊的副作用，在老年人身上特別明顯，可能與用藥時食量降低有關。