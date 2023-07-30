鎖定亞裔、拉美裔…2024大選假訊息恐更多

隨著 2024 年總統選舉臨近，社區組織正在準備應對針對有色人種社區和移民社區的虛假信息的日益惡化。圖為推動選舉信息查核的印度裔維權組織在賓州派送投票貼紙。(美聯社)

2020年總統大選期間，社群媒體出現大量針對拉丁裔和亞裔 選民的虛假訊息；隨著2024年大選臨近，針對有色族群和移民 量身打造的假訊息，可能會更加氾濫，也讓社會團體憂心假訊息誤導選民，進而左右選舉結果。

經營事實核查網站Desifacts.org的「印裔美國人影響力」(Indian American Impact)政策暨社區參與主任莎拉·沙恩(Sarah Shah)直言：「假訊息愈來愈複雜、愈來愈極端，而且像野火般蔓延，而且不幸的是，和2024年大選投票前數個月相比，2020年看到的情況可能相對有節制。」

有鑑於2020年大選期間，假訊息滿天飛，「亞裔美人正義促進」(Asian Americans Advancing Justice)經理珍妮·劉(Jenny Liu)坦言有色族裔正是假訊息誤導的對象，她表示：「華人也會瀏覽微信 (WeChat)，這就是許多有色族裔被假訊息誤導後，何以被掩蓋、被忽視的原因。」

許多非英語系移民依賴翻譯獲取訊息，讓有心之人有機可趁，加上少數族裔因其觀點無法成為主流，因此Whats App和微信在主流媒體之外，成為西語、中文或印度印地語等非英語系移民和有色族裔獲取訊息的主要管道。

隨著 2024 年總統選舉臨近，社區組織正在準備應對針對有色人種社區和移民社區的虛假信息的日益惡化。圖為2022年11月8日期中選舉時，工作人員對網路信息作事實查核。(美聯社)

全國拉美裔媒體聯盟(National Hispanic Media Coalition)政策顧問阿布魯(Randy Abreu)表示：「Whats App等應用軟體宛如雷達般傳播訊息，並且絕大多數，是完全不受監控地傳播訊息。」

而且隨著亞裔、非裔和拉丁裔族群政治勢力擴大，助長假訊息氾濫空間，非營利組織拉丁投票(Voto Latino)創辦主席庫馬爾(María Teresa Kumar)表示：「假訊息核心就是針對有色社區的選舉操作手法，以有色族裔為目標，並擴大其原本對選舉制度的疑慮。」