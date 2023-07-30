鎖定亞裔、拉美裔…2024大選假訊息恐更多
2020年總統大選期間，社群媒體出現大量針對拉丁裔和亞裔選民的虛假訊息；隨著2024年大選臨近，針對有色族群和移民量身打造的假訊息，可能會更加氾濫，也讓社會團體憂心假訊息誤導選民，進而左右選舉結果。
經營事實核查網站Desifacts.org的「印裔美國人影響力」(Indian American Impact)政策暨社區參與主任莎拉·沙恩(Sarah Shah)直言：「假訊息愈來愈複雜、愈來愈極端，而且像野火般蔓延，而且不幸的是，和2024年大選投票前數個月相比，2020年看到的情況可能相對有節制。」
有鑑於2020年大選期間，假訊息滿天飛，「亞裔美人正義促進」(Asian Americans Advancing Justice)經理珍妮·劉(Jenny Liu)坦言有色族裔正是假訊息誤導的對象，她表示：「華人也會瀏覽微信(WeChat)，這就是許多有色族裔被假訊息誤導後，何以被掩蓋、被忽視的原因。」
許多非英語系移民依賴翻譯獲取訊息，讓有心之人有機可趁，加上少數族裔因其觀點無法成為主流，因此Whats App和微信在主流媒體之外，成為西語、中文或印度印地語等非英語系移民和有色族裔獲取訊息的主要管道。
全國拉美裔媒體聯盟(National Hispanic Media Coalition)政策顧問阿布魯(Randy Abreu)表示：「Whats App等應用軟體宛如雷達般傳播訊息，並且絕大多數，是完全不受監控地傳播訊息。」
而且隨著亞裔、非裔和拉丁裔族群政治勢力擴大，助長假訊息氾濫空間，非營利組織拉丁投票(Voto Latino)創辦主席庫馬爾(María Teresa Kumar)表示：「假訊息核心就是針對有色社區的選舉操作手法，以有色族裔為目標，並擴大其原本對選舉制度的疑慮。」
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