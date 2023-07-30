策略不明難鬆動川普支持者 德桑提斯勝算渺茫

愛阿華州共和黨人28日晚在第摩因市為總統參選人舉行暖身晚宴。佛州州長德桑提斯(圖)目前民調大幅落後川普。(Getty Images)

共和黨 總統初選參選人、佛羅里達州州長德桑提斯 (Ron DeSantis)正面臨挑戰，他必須說服共和黨人放棄目前民調領先的前總統川普 ，爭取支持，他傾向用一系列右翼政策立場，試圖對抗川普的明星魅力；德桑提斯的一些幕僚坦承，比起許多共和黨初選選民，這一策略較適合富裕的金主和在網路極具影響力的名人。

一名在愛阿華州競選活動中與德桑提斯交流意見的選民表示：「我們已習慣川普的娛樂水平，當你對他非常贊同時，他非常有趣。我不覺得德桑提斯具有以那樣的方式抓住我的注意力的本事。」

消息人士指出，競選開跑的兩個月中，德桑提斯不得不裁減一些競選人員、限制開支，對記者更開放，並接受他的劣勢地位，他計畫重新聚焦於經濟與外交政策，減少談論佛州的政績；德桑提斯的競選活動努力尋求清楚、有效的訊息，經常與盟友超級政治行動委員會「永不退卻」(Never Back Down)發生衝突。

德桑提斯的競選團隊指出，他在共和黨初選選民中擁有高支持率，而且其中有許多人仍未決定支持誰，認為還有成長空間，但川普團隊認為相同的數據對川普有利，因為兩者皆支持的選民通常傾向選擇川普。

一些共和黨策士認為，德桑提斯確實需要開始凸顯更多與川普的對比和差異。

聯邦參議員魯比歐(Marco Rubio)2016年的選戰經理蘇利文(Terry Sullivan)指出：「他們的主要問題不是人太多，而是沒有一致的訊息，也沒有能獲勝的明確策略。他們必須提供可出擊的進攻，以及為何他們更適任的理由。」

歷史上，有幾次總統候選人殺出重圍，奪得黨內提名的例子，如1976年的卡特(Jimmy Carter)、1992年的柯林頓(Bill Clinton)。

但近期選民一直支持民調領先者，這對德桑提斯與其他共和黨參選人都是壞消息。

上一次逆襲的案例是2008年共和黨民調領先的朱利安尼(Rudy Giuliani)，他在提名時輸給馬侃(John McCain)。

遵循馬侃的模式可能是德桑提斯目前最好的選擇，但對他不利的是，川普仍大幅領先其他人。