我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州房貸月付4332元 創新高

北京故宮、天安門臨時關閉 「大暴雨」襲京津冀等地

策略不明難鬆動川普支持者 德桑提斯勝算渺茫

編譯徐薏茹／綜合29日電
愛阿華州共和黨人28日晚在第摩因市為總統參選人舉行暖身晚宴。佛州州長德桑提斯(圖)目前民調大幅落後川普。(Getty Images)
愛阿華州共和黨人28日晚在第摩因市為總統參選人舉行暖身晚宴。佛州州長德桑提斯(圖)目前民調大幅落後川普。(Getty Images)

共和黨總統初選參選人、佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)正面臨挑戰，他必須說服共和黨人放棄目前民調領先的前總統川普，爭取支持，他傾向用一系列右翼政策立場，試圖對抗川普的明星魅力；德桑提斯的一些幕僚坦承，比起許多共和黨初選選民，這一策略較適合富裕的金主和在網路極具影響力的名人。

一名在愛阿華州競選活動中與德桑提斯交流意見的選民表示：「我們已習慣川普的娛樂水平，當你對他非常贊同時，他非常有趣。我不覺得德桑提斯具有以那樣的方式抓住我的注意力的本事。」

消息人士指出，競選開跑的兩個月中，德桑提斯不得不裁減一些競選人員、限制開支，對記者更開放，並接受他的劣勢地位，他計畫重新聚焦於經濟與外交政策，減少談論佛州的政績；德桑提斯的競選活動努力尋求清楚、有效的訊息，經常與盟友超級政治行動委員會「永不退卻」(Never Back Down)發生衝突。

德桑提斯的競選團隊指出，他在共和黨初選選民中擁有高支持率，而且其中有許多人仍未決定支持誰，認為還有成長空間，但川普團隊認為相同的數據對川普有利，因為兩者皆支持的選民通常傾向選擇川普。

一些共和黨策士認為，德桑提斯確實需要開始凸顯更多與川普的對比和差異。

聯邦參議員魯比歐(Marco Rubio)2016年的選戰經理蘇利文(Terry Sullivan)指出：「他們的主要問題不是人太多，而是沒有一致的訊息，也沒有能獲勝的明確策略。他們必須提供可出擊的進攻，以及為何他們更適任的理由。」

歷史上，有幾次總統候選人殺出重圍，奪得黨內提名的例子，如1976年的卡特(Jimmy Carter)、1992年的柯林頓(Bill Clinton)。

但近期選民一直支持民調領先者，這對德桑提斯與其他共和黨參選人都是壞消息。

上一次逆襲的案例是2008年共和黨民調領先的朱利安尼(Rudy Giuliani)，他在提名時輸給馬侃(John McCain)。

遵循馬侃的模式可能是德桑提斯目前最好的選擇，但對他不利的是，川普仍大幅領先其他人。

德桑提斯 川普 共和黨

上一則

紐時：密件案刪監控 凸顯川普「露骨地」阻撓司法

下一則

美GPS發展多年 中國北斗系統情蒐直追

延伸閱讀

拒絕支持川普舞弊說 選務官員被罵叛徒 罹患PTSD

拒絕支持川普舞弊說 選務官員被罵叛徒 罹患PTSD
川普登台轟勁敵德桑提斯 宣稱只有自己能打贏2024總統大選

川普登台轟勁敵德桑提斯 宣稱只有自己能打贏2024總統大選
密件門再追3重罪 川普：絕不會退選

密件門再追3重罪 川普：絕不會退選
密件門案 川普否認命令刪監視器畫面

密件門案 川普否認命令刪監視器畫面

熱門新聞

日前中國外交部官網全面清空秦剛資訊，外界各種揣測甚囂塵上，沒想到28日有關秦剛活動的文章又重新上架。（路透）

中國外交部官網「重新上架」秦剛訊息 外界霧裡看花

2023-07-27 20:45
中國前外長秦剛6月初參加國務院會議時略顯疲態。秦剛為圖左一。（取材自央視新聞）

秦剛真病了？ 6月初開會心事重重 「疲態」照片曝光

2023-07-26 07:23
秦剛（右）被免去外交部長職務，由王毅回鍋接任。圖為秦剛6月25日會見越南外長裴青山，此後未再公開露面。（新華社）

秦剛軟著陸仍是國委 「今上」生了氣 但沒傷了心

2023-07-26 15:05
超導體展現物理學中的邁斯納效應。當溫度低於臨界溫度時，超導體從內部排出磁場，成為零磁場狀態。圖／羅徹斯特大學

科學家宣稱造出室溫常壓超導體 可能衝擊全球經濟

2023-07-27 09:08
趙立堅和妻子的合影。（取材自微博）

不再說今天是個好日子 秦剛被拔趙立堅妻沒發文

2023-07-25 22:40
中央情報局(CIA)局長伯恩斯表示，在中國招募的情報人員十餘年來大量流失，反情報工作、間諜網凋蔽破敗，局內正努力重建。(路透)

中情局長首度承認 美在中國情報網被破壞 幹員流失逾十年

2023-07-22 23:54

超人氣

更多 >
楊紫瓊認了結婚 公布新婚喜床上浪漫貼臉照

楊紫瓊認了結婚 公布新婚喜床上浪漫貼臉照
68歲周潤發驚傳跑步出意外 肋骨斷裂「連呼吸都會痛」

68歲周潤發驚傳跑步出意外 肋骨斷裂「連呼吸都會痛」
內蒙男扒光妻衣 當街抽打3分鐘 路人「團結」才制止

內蒙男扒光妻衣 當街抽打3分鐘 路人「團結」才制止
零元蹭飯 大學生湧山姆店 拿小紙杯混吃混喝「成為大媽」

零元蹭飯 大學生湧山姆店 拿小紙杯混吃混喝「成為大媽」
安徽一對新人被硬壓著頭拜堂 網友知道原因後感到心酸

安徽一對新人被硬壓著頭拜堂 網友知道原因後感到心酸