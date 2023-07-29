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拜登認了杭特4歲私生女 首公開談孫女娜薇：想給她最好的

記者胡玉立／綜合報導
拜登總統終於認了四歲的孫女娜薇（左）。右為娜薇的母親倫登。(取自Lunden Roberts Instagram)
拜登總統終於認了四歲的孫女娜薇（左）。右為娜薇的母親倫登。(取自Lunden Roberts Instagram)

拜登總統次子杭特‧拜登(Hunter Biden)與其前女友打了幾年的子女贍養費官司日前和解後，拜登總統28日首度承認、對外談論四歲的娜薇‧瓊恩‧羅勃茲(Navy Joan Roberts)是他孫女；他說：「這不是政治議題，這是家庭議題；吉兒和我只想給我們所有的孫兒最好的，包括娜薇在內。」

「眾生相」(People)雜誌28日報導，拜登在給該雜誌的聲明中表示，「我們的兒子杭特和娜薇的母親倫登正共同努力培養一種符合他們女兒最大利益的關係，並盡量保護她的隱私。」

娜薇2018年8月出生，是53歲的杭特·拜登和32歲阿肯色州女子倫登‧羅勃茲(Lunden Roberts)的女兒；身世原本一直保密。倫登2019年5月向阿肯色州法院指控杭特積欠撫養費，並提出親子DNA鑑定訴訟，引爆媒體報導。2019年11月證實杭特是娜薇的生父。訟案好不容易在6月達成和解，讓雙方關係也終於有了新發展。

倫登‧羅勃茲是杭特‧拜登人生低潮期在脫衣舞俱樂部認識的；杭特‧拜登在2021年回憶錄裡寫道，自己沉迷毒品時遇到羅勃茲而發生性關係。

拜登總統長期以來在公開談話中，只承認有六個孫子孫女，不承認現年四歲的私生孫女娜薇；知情人士表示，「直到幾周前，娜薇的父母還有一些很有爭議的法律訴訟。拜登夫婦作為祖父母，一直讓杭特帶頭決定，也一直給杭特和倫登時間和空間來解決問題。」

這位人士還指出，「成千上萬面臨類似情況的家庭都是私下解決這種問題，不是在聚光燈下。這名四歲小女孩是事件核心，大家都想為她著想，包括她祖父母在內。值得慶幸的是，很多事已經解決，娜薇的父母正在尋找最適合她發展的道路。」

根據法院紀錄，杭特同意每月付給倫登一筆未透露數字的金額，並將提供幾幅個人畫作拍賣，畫作銷售所得將給娜薇。杭特以畫畫為副業，每幅作品估計售價在7萬500元至50萬元之間。杭特還同意與倫登討論為女兒設立大學教育基金。倫登原本要求讓女兒改姓「拜登」，和解協議已取消此要求。

杭特另有四個孩子，分別是與前妻凱瑟琳·布勒(Kathleen Buhle)生下的三個女兒：29歲女兒娜歐米(Naomi)、22歲的芬尼根(Finnegan)和22歲的梅西(Maisy)；他與現任妻子梅麗莎·柯恩(Melissa Cohen)育有三歲兒子小波(Beau Jr.)。

連同娜薇在內，拜登總計有七名孫子女，他與其他孫輩關係密切。去年11月，娜歐米才在白宮舉行婚禮。拜登去年曾在SmartLess播客中談到孫子女時這麼說：「他們為我著迷，我也為他們著迷，我每天都會聯繫我每一個孫子女。」

杭特‧拜登 阿肯色州 梅西

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