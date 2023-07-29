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麥康諾失神 拜登跌倒…凸顯美國領導人年事已高 仍未交棒

編譯潘勛／綜合28日電
拜登多次在公開場合跌倒，最近一次是6月1日在空軍官校畢業典禮被台上的一個沙包絆倒。 （Getty Images）
拜登多次在公開場合跌倒，最近一次是6月1日在空軍官校畢業典禮被台上的一個沙包絆倒。 （Getty Images）

參院少數黨領袖麥康諾本周在院內演說時失神，嚇到眾人；拜登總統高齡80歲，比全球元首年齡中位數60歲要高出整整20歲；89歲的民主黨參議員范士丹(Dianne Feinstein，加州)27日在院內講話時被打斷，要她投票支持就行，凡此種種均凸顯美國政治高層年事已高，尚未交棒。

路透(Reuters)28日報導，81歲的麥康諾在記者會上說話到一半突然失神，站著無語逾20秒，直到被引領離開，返回記者會時只說，「我沒事」，那個瞬間讓人憂心他的心智狀況。

麥康諾3月跌跤，腦震盪住院；他的辦公室28日表示，麥康諾打算做完本屆任期到2026年；屆時他已84歲。

拜登已是美國史上高齡現任總統，比起喀麥隆總統比亞(Paul Biya)的89歲要年輕沒錯，但他實可當上智利總統博里奇(Gabriel Boric)、6月下台的芬蘭前總理桑娜‧馬林(Sanna Marin)兩人的爺爺，兩人都是37歲。

拜登的高齡讓人擔憂他是否適任第二任期；他6月曾在講台上被沙袋絆倒，走路時步伐得小心翼翼，而且講話容易講錯。

拜登連任選舉可能再度對上現年77歲的前總統川普；路透民調顯示，很多美國人認為，依兩人的歲數都不該出來選。

白宮回答拜登歲數問題時，列出他的許多成就，包括他2020年勝選，協助民主黨在2022年期中選舉小輸，身為總統推動許多立法在國會過關。

共和黨參議員格拉斯利(Chuck Grassley，愛阿華州)89歲、民主黨參議員范士丹89歲、參議員桑德斯(Bernie Sanders)81歲，年紀都長於麥康諾。

許多國會議員歲數現都在七旬中段；FiveThirtyEight計算指出，參議員年齡中位數為65.3歲，為史上最老，相形下全國人民年齡中位數為38.8歲。

范士丹在國防撥款法案投票時還致詞，說自己願支持本案，金額8230億元，為國防部增加經費260億元，許多優先事項都取得資金；她要再講下去時突遭幕僚打斷，跟她講「說支持就好」，撥款委員會主席莫瑞(Patty Murray)也要她「說支持就好」，范士丹最後說，「支持」。事後她的發言人表示，范士丹有備而來，卻忘了辯論已結束，已進入投票階段。

高齡89歲的參議員范士丹（中）日前在表決投票時發表冗長發言而被主席制止。（美聯社...
高齡89歲的參議員范士丹（中）日前在表決投票時發表冗長發言而被主席制止。（美聯社）

拜登 麥康諾 參議員

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麥康諾：儘管健康受質疑 仍將做完少數黨領袖任期到明年底

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