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麥康諾：儘管健康受質疑 仍將做完少數黨領袖任期到明年底

編譯陳韻涵／綜合28日電
81歲的參院少數黨領袖麥康諾(中)26日在記者會上突然靜默20秒，引發外界對他健康的疑慮。（美聯社）
81歲的參院少數黨領袖麥康諾(中)26日在記者會上突然靜默20秒，引發外界對他健康的疑慮。（美聯社）

國會參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)日前發言時定格約20秒，健康狀況令人憂心；他28日透過發言人宣布，儘管健康狀況遭質疑，仍計畫完成少數黨領袖任期至2024年底。

麥康諾的發言人28日並未說明麥康諾閃神的原因，僅表示「他計畫履行共和黨參議員投票推派他出任的職務」，但未提及麥康諾對下屆國會的規畫。

下屆國會會期始於2025年1月，參院議員任期六年，現年81歲的麥康諾任期至2026年屆滿。

國會目前正值夏季休會期間，參議員預定9月5日回歸議事堂。

參眾兩院將在9月30日的期限前，通過12項複雜的法案，藉此挹注10月1日開始的明年度政府預算。

麥康諾等國會兩黨共四位領袖正極力扭轉政府部分單位關門的局勢，共和黨人希望在明年選舉時奪回參院多數地位，而明年大選可能又是拜登總統對上前總統川普。

麥康諾是史上任職於參院最久的領袖，他26日在例行記者會發表談話時，一度僵住，身旁同僚不禁詢問，他隨後在同僚攙扶護送下離開；12分鐘後，麥康諾重新回到記者會現場，他說「我沒事」後，回答記者關於其他問題的提問，並迴避關於誰可能接替他領導權的問題。

麥康諾今年3月8日曾在一場華府晚宴上跌倒送醫，治療腦震盪，年初也曾因輕微的肋骨骨裂接受治療，4月返回參院。

路透/易普索(Reuters/Ipsos)去年11月民調顯示，61%受訪者表示，非常或有點擔心國會議員年紀太大，無法代表國民。

麥康諾2015年到2021年擔任參院多數黨領袖，之後擔任參院少數黨領袖。

過去幾年來，無論共和黨是否在參院占多數優勢，麥康諾的立法手腕處處遭民主黨議員阻撓。

麥康諾 參院 共和黨

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