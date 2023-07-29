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拜登在緬因州大談經濟政績 抨擊共和黨要彈劾他

記者顏伶如／綜合報導
高齡80歲的拜登總統在競選活動中仍火力十足，批共和黨準備因通膨減緩要彈劾他。（Getty Images)
高齡80歲的拜登總統在競選活動中仍火力十足，批共和黨準備因通膨減緩要彈劾他。（Getty Images)

拜登總統28日在緬因州奧本(Auburn)宣傳經濟政策之際，抨擊共和黨陣營近來發起的彈劾主張；拜登說，任內經濟政績表現良好，顯然已讓對手感受到威脅。

拜登參訪紡織品製造廠時發表演說指出：「現在通膨已經降低了，共和黨人士可能要找其他話題來批評我。或許他們會因為通膨降低而對我彈劾。」

眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)本周稍早透露，可能針對拜登家族成員的生意交易而對拜登啟動彈劾調查。然而，談話遭到某些中間派共和黨員反對之後，麥卡錫後來口風略有改變。

有線電視新聞網(CNN)報導，白宮對於共和黨可能啟動彈劾則顯得不以為意，並強調拜登把注意焦點放在經濟議題上，不是共和黨做出哪些威脅。

拜登28日同時簽署「本地發明，本地製造」(Invent it here and Make it Here)行政命令，鼓勵廠商在美國本地研發產品。緬因州從1990年至2021年1月間損失了4萬1000個製造業職缺。

對於共和黨國會議員企圖阻撓優先施政要項，拜登在談話中特別點名阿拉巴馬州聯邦參議員圖博維爾(Tommy Tuberville)。拜登說，圖博維爾為阿拉巴馬州獲得聯邦經費吹噓，其實圖博維爾在法案表決時投下了反對票。

拜登說，大選期間曾經承諾要當「所有人的總統」，不管選民是否投票支持。

他指出：「許多經費現在是流向紅州，因為他們經濟受到重挫。我不會因為他們的投票傾向而決定哪些人是贏家，哪些人是輸家。我挑選贏家與輸家是根據他們社區的需求。」

他說，並不是要宣布在經濟方面已經取得勝利，「我們還有很多事情要做，我們有可以扭轉局勢的計畫」。

拜登表示：「拜登經濟學(Bidenomics)是恢復美國夢的另一種表達方式，長達40年的下滲經濟學(trickle-down economics)導致只有最頂尖的民眾才能追求這個夢想。」

拜登 共和黨 彈劾

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