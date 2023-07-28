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10個月發現近4500人… 童工問題惡化 較去年大增44%

編譯徐薏茹／綜合28日電
勞工部27日指出，過去十個月聯邦監管機構發現近4500名兒童違反聯邦兒童勞工法工作，比一年前增加逾四成。圖為緬因州波特蘭市一建築工地招工。(美聯社)
勞工部27日指出，過去十個月聯邦監管機構發現近4500名兒童違反聯邦兒童勞工法工作，比一年前增加逾四成。圖為緬因州波特蘭市一建築工地招工。(美聯社)

勞工部27日公布的報告顯示，過去十個月聯邦監管機構已發現將近4500名兒童違反聯邦兒童勞工法工作，比一年前增加44%；從事危險工作的兒童人數大增，不僅違反美國的勞工法，也置童工的生命於風險之中。

勞工部指出，有些童工操作危險的機器，如油炸鍋、肉類加工設備等。部分議員稱，無人陪同的未成年人大量湧入美國是童工激增的潛在原因。

政府數據顯示，自2021年以來，將近40萬名兒童獨自進入美國，與2020年相比，這一數據從2021年至2023年大幅增加。

紐約時報今年稍早公布的調查顯示，自2021年以來，全美各地工廠雇用兒童移民勞工的情況急遽增加，該調查表示「旨在保護兒童的體系已經崩潰」。

一些兒童獨自入境美國後與親友同住，有些親友向這些兒童移民施壓，要求他們到肉類加工廠、食品加工廠等工作賺錢。

全國公共廣播電台(NPR)報導，一些工作有致命風險，例如本月初，一名16歲瓜地馬拉少年在Mar-Jac禽肉加工廠死於機械相關意外。

勞工部27日表示，自去年10月以來，雇主已經面臨660萬元的罰款，比一年前多87%。

與此同時，一些州正在削弱他們的童工法，州政府的政策制定者認為這些變化能給予家長更多彈性，讓他們的孩子找到工作。

如阿肯色州今年稍早降低部分童工保護的標準，州長桑德斯(Sarah Huckabee Sanders)簽署一項法律，讓16歲以下兒童更容易被雇用。

智庫「經濟政策研究所」(Economic Policy Institute)指出，至少9個州推行法律，允許年僅14歲的兒童提供酒類服務。

這些變化正值全國大部分地區勞動市場緊繃的時刻，但經濟政策研究所指出，這些在工廠工作或提供酒類服務的童工面臨安全風險，提供酒類服務的兒童可能面臨性騷擾，並增加他們飲酒的機會。

勞工部27日表示，政府監管單位自10月以來已經結案765個童工案件，另有700個未結案件。

勞工部 移民 性騷擾

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