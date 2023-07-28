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第2季GDP增2.4% 「連4季正成長」 遠超預期

記者張大仁／綜合報導
美國經濟第二季幾乎未出現衰退跡象，國內生產總值(GDP)成長了2.4%，增速快於預期，可能已軟著陸。圖為紐約證券交易所交易廳。（Getty Images）
美國經濟第二季幾乎未出現衰退跡象，國內生產總值(GDP)成長了2.4%，增速快於預期，可能已軟著陸。圖為紐約證券交易所交易廳。（Getty Images）

商務部27日公布報告指出，美國第二季經濟幾乎沒有出現衰退跡象，國內生產總值(GDP)成長了2.4%，增速快於預期。

4月至6月期間GDP的2.4%年化成長率高於「道瓊」普遍預期的2%，也優於第1季的2%。

在非住宅固定投資、政府支出和庫存增加的推動下，消費者支出推動了本季的穩健發展。

另一個重點在於：在此期間通貨膨脹受到控制，個人消費支出(PCE)物價指數上漲2.6%，低於第一季4.1%的漲幅，也遠低於道瓊預計的3.2%漲幅。

根據商務部的PCE指數衡量，消費者支出成長1.6%，占本季所有經濟活動的68%。

面對持續不斷的經濟衰退呼聲，雖然聯準會採取一系列升息措施，大多數華爾街經濟學家甚至聯準會官員都預計經濟將出現收縮，但經濟卻展現出驚人的韌性。

TruStage首席經濟學家里克(Steve Rick)表示：「又一季GDP出現正成長，同時通膨率持續放緩，真是好消息。」他說，「繼昨天恢復升息後，隨著通膨繼續下降，積極的升息周期正在發揮效用，令人鼓舞。消費者正從核心商品成本上漲中得到緩解，美國經濟今年上半年將迎來強勁開局」。

自2022年第二季美國GDP下跌0.6%之後就從未出現負值；當時是連續第二季出現負成長，符合經濟衰退的技術定義。然而，負責裁定經濟擴張和收縮的官方機構國家經濟研究局(NBER)和其他少數人都不稱它為衰退。

最新GDP顯示出全面成長。國內私人投資總額繼第一季下降11.9%後成長5.7%。設備數量激增10.8%，建築物數量增加9.7%，為增幅提供了動力。

政府支出成長2.6%，其中國防支出成長2.5%，州和地方各級成長3.6%。

即使如此，依然有麻煩跡象。市場一直押注經濟衰退，導致兩年期國債殖利率遠高於10年期國債殖利率。這種被稱為殖利率曲線倒掛的現象在預示未來12個月經濟可能出現衰退。

同樣，根據紐約Fed的一項指標，三個月和十年期殖利率曲線的倒掛顯示，截至6月底，經濟收縮的可能性為67%。

殖利率 升息 投資

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