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杭特拜登團隊冒充眾院委員會主席律師 騙法院撤不利文件

編譯盧炯燊／綜合26日電

杭特‧拜登(Hunter Biden)26日的認罪協議案，橫生枝節。負責此案的聯邦法官指杭特的法律團隊裡有人，在認罪協議的前一天，冒充是代表眾院歲出入委員會主席的律師，騙稱要求法院剔除宗卷清單部分文件；杭特的法律團隊聲稱是誤會，但有可能影響聯邦法官對全案的最終裁決。

事緣共和黨籍眾院歲出入委員會主席史密斯(Jason Smith)反對杭特的認罪協議，並於在杭特認罪協議將開庭前夕的25日，提交一份法律文件，要求主審法官考慮舉報人向國稅局提供的證詞。舉報人是國稅局的前查稅探員，他向國會作證指在調查杭特稅案時受到上層的干涉，影響辦案調查。

代表杭特的瑞生國際律師事務所 (Latham & Watkins) 一名行政人員潔西卡‧本格斯 (Jessica Bengels) 當天稍後致電法院主審法官的書記辦公室內職員，要求將這委員會提交的舉報文件，從宗卷清單中剔除，因這些文件包含安全、納稅人及大陪審團的信息。此舉等於冒名要求撤回舉報人的證詞文件。

然而審理此案的法官諾利卡(Maryellen Noreika)25日獲悉此事後，異常震怒。她指出，本格斯假裝從史密斯主席的代表律師事務所打來電話，要求撤件。

諾利卡是由前總統川普任命為聯邦地區法官，她命令杭特律師團隊在25日晚9時前，以書面形式，提出說明，「來電者似是誤導她的身分及為誰工作，試圖以不當方式說服書記官辦公室，從案卷中剔除這些材料。」

杭特律師團隊25日當晚作出回應，其中一名律師在回給諾利卡法官的信件中表示，並不存在虛假陳述(說謊)，而是律師事務所的職員與法院職員在「溝通上出現誤會」所致。

信中附上本格斯的聲明，講述了她與一位名叫茱莉婭(Julia)的法院職員溝通經過，又說自己在電話中多次說出自己律師事務所的名稱。

本格斯表示，完全從沒有假裝從另一家律師事務所打來電話，而是說這些文件是由代表史密斯的律師基蒂拉(Theodore Kittila)的事務所交出，可能在溝通上出現誤會。

但基蒂拉對此表示深感擔憂，並引用法庭書記員辦公室一封電郵，表明本格爾斯假裝從他的律師事務所打來電話，要求從宗卷剔除文件。諾利卡聯邦法官正考慮是否吊銷相關律師的執照。

眾院 國稅局 杭特‧拜登

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