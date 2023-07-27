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全場嚇壞…麥康諾記者會突呆滯20秒 休息後稱「我很好」

記者張聲肇／綜合報導
參院共和黨領袖麥康諾(中)26日在參院記者會進行中，身體突感不適，左邊的參議員巴拉索等同僚紛表關切。麥康諾參議員稍事休息後，不久再返回記者會現場，表示無恙。(美聯社)
參院共和黨領袖麥康諾(中)26日在參院記者會進行中，身體突感不適，左邊的參議員巴拉索等同僚紛表關切。麥康諾參議員稍事休息後，不久再返回記者會現場，表示無恙。(美聯社)

現年81歲的參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)26日在記者會上，話說到一半突然中斷20秒，眼神呆滯、站著凝望前方，渾然不覺四周情況，其他參議員急忙帶著他離開現場，嚇壞同僚與在場記者，也引發外界對他健康情況的關注。但不久後，麥康諾參議員又重回記者會現場表示無事。

曾在3月9日摔倒、腦震盪、肋骨斷了一根，康復過來的麥康諾在「失神」前告訴記者，國防授權法案在兩黨合作下進行良好，突然「嗯」一長聲後，彷彿冰凍了起來，毫無聲音或動作，持續約20秒鐘。

媒體拍攝到的影片顯示，麥康諾當時正在說話，但是聲音和語速開始變慢，之後完成停止。現場媒體人員和他身邊的其他議員一開始未意識到，紛紛等待他說下一句話，但麥康諾卻完全沉默，一動也不動，目光直視遠方。

身旁的共和黨參院同僚發現異狀後紛紛關切詢問，「你還好吧，米契？」政策委員會召集人厄恩斯特(Joni Ernst ，愛阿華州)問了之後便上前攙扶他；醫生出身的黨團召集人巴拉索(John Barrasso，懷俄明州)說完同樣一句，也上前攙扶他右手，再問「還要說什麼嗎？回辦公室休息一下吧。」

麥康諾回辦公室房休息了一會兒，簡報會還沒結束，就回到現場，接受記者提問。CNN記者拉竹( Manu Raju)問他剛剛是怎麼回事？是不是摔倒受傷後遺症的關係？

麥康諾說，「沒關係。我很好。」

記者緊接著問：「你很好，你完全可以勝任這個工作嗎？」

他答：「是啊。」

接下去他還回答了更為複雜的問題，包括拜登總統兒子杭特拜登、眾院可能彈劾拜登、年度預算案的審議時程，毫無問題。

麥康諾的助理說，他剛剛感到頭暈，暫時走開了一下，就回來接受提問，「如大家所見，他還敏銳得很。」

他摔倒入院幾天後轉到復健中心，3月25日復健完畢回家，繼續復健，4月17日返回華府國會，請假近六周。

最近，他偶有話不成句現象，親近同僚開始擔心他的健康；巴拉索說，麥康諾摔傷後，他就開始關切，「到現在仍很擔心。」

26日記者會上麥康諾出現「斷片」，巴拉索對記者說，為了確保麥康諾沒事，他要扶他進辦公室。

從麥康諾休息之後答復記者提問的情況來看，巴拉索說，他恢復得很好，「領導我們黨團沒問題。」

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