前空軍情報官稱政府隱瞞對UFO做逆向工程研究 國防部否認

前空軍情報官葛拉許(中)、「美國安全空間」執行主任葛維斯(左)及退休海軍飛官佛拉沃等三人，26日在國會作證說明外太空非人類已經來到地球，但政府多年隱蔽不公開。(美聯社)

前空軍情報官葛拉許(David Grusch)26日在國會作證表示，美國政府長期以來一直在收集不明飛行物的資訊，並對收集到的樣本做逆向工程研究，政府卻一直在隱瞞掩飾；但國防部 否認此說。

美聯社報導，空軍少校退役的葛拉許在聽證會上說，2019年他奉命去確認美國政府各部門有哪些高度機密的工作計畫，和指派他這任務的專案小組有關；指派他的單位是負責美國間諜 衛星的國家偵查組(National Reconnaissance Office)。

他說，「在執行任務過程中，我得知，原來我國數十年來，早就有專門收集不明飛行物墜毀殘片並予逆向工程研究的計畫，但我不得其門而入。」

美國政府以「不明空中現象」(Unidentified Aerial Phenomena，簡稱UAP)一詞取代民間常用的「不明飛行物」或「幽浮」(UFO)。他在眾院 監督小組作證時，使用官方名詞。

國會議員問他，美國政府有沒有關於外星生命體的資訊；他答說，可能從1930年代以後，就知道有「非人類」(來到地球)的活動。

國會議員有興趣的，不是幽浮界認為的外星人或「小綠人」，他們出於國安的關切，想知道美國軍方或民間看到、拍到的不明中空現象，會不會是敵國的間諜行動。

國防部否認有在掩飾這方面的工作，發言人高夫(Sue Gough)說，國防部研究人員並未發現「可以確認的資訊」，可以佐證過去或現在國防部有取得外星物體並予逆向工程研究的計畫；但她沒有說明「非外星」不明飛行物是否包括在內。

葛拉許說，他得知政府確有專門收集不明飛行物墜毀殘片並予逆向工程研究的計畫後，就成為政府眼中的吹哨人，也因為敢對外發言，成為報復的對象。他說，政府對他的報復「手段殘酷」，想要打擊他本人，傷害他的職涯。

民主黨眾議員拉斯欽( Jamie Raskin，馬里蘭州)順著他的感性發言，說「確有必要提高透明度，建立通報制度，讓大家清楚美國上空到底發生了什麼事。」