我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

江宏傑宣布告贏了 喊話福原愛履行法院裁判

李玟家人赴Bruce住所拿遺物遭阻 揚言報警取回「奧斯卡旗袍」

杭特拜登逃稅案「認罪協議」破局 恐將面臨審判

記者顏伶如／綜合報導
警戒森嚴下，杭特拜登26日出席德拉瓦州聯邦法院的認罪協議失敗後，離開法院。(美聯社)
警戒森嚴下，杭特拜登26日出席德拉瓦州聯邦法院的認罪協議失敗後，離開法院。(美聯社)

拜登總統次子杭特‧拜登(Hunter Biden)被控逃漏稅案26日出現意外轉折，先前傳出已經與檢方協議認罪，但26日出庭時卻在檢辯雙方再次協商後辯稱無罪；德拉瓦州聯邦地區法院法官瑪麗艾倫‧諾利卡(Maryellen Noreika)也對協議內容有疑義，沒有決定是否接受這項協議。

華爾街日報(WSJ)分析，檢方並未排除未來可能對杭特提出更多起訴，包括觸犯外國遊說法等；26日的最新發展代表杭特‧拜登的司法問題持續存在，參、眾兩院共和黨國會議員有更多話題可以在2024年大選期間取材。

長達三小時的庭訊中，杭特‧拜登辯護律師首先與檢方針對未來是否還會遭到起訴爆發激辯；兩造人馬在休息時間經過溝通後，諾利卡說，需要更多資料才能決定是否接受認罪協議。

如果認罪協議不被法官接受，杭特‧拜登將面臨審判。

由前總統川普任命的諾利卡在庭上指出，認罪協議文字內容不夠直接，含有「非典型條款」(atypical provisions)，「我無法決定要接受或駁回協議，我需要延後決定」。

杭特‧拜登財務、生意遭司法部調查具有高度政治敏感，外加毒品、酗酒成癮等問題，事件曝光以來充滿曲折，如今案情又有最新轉折。

杭特‧拜登在法庭上與律師坐在一起，安靜觀察庭訊進行。他對法官說，過去20年裡因毒品、酗酒成癮至少六度接受治療，上次喝酒是2019年6月。

杭特·拜登的法律團隊表示，這紙認罪協議涵蓋了他在2014年至2019年與稅務相關的違法行為，並包括毒品和槍枝犯罪。諾利卡問杭特檢方是否曾承諾給予其他保護讓他認罪，他回答說：「沒有。」

杭特‧拜登與檢方達成的認罪協議大綱，早在幾周之前便已公布，共和黨陣營一直希望以杭特‧拜登做為攻擊拜登連任競選的話題，打算舉辦聽證會，並拋出更多指控。

共和黨籍眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)日前表示，眾院可能對拜登啟動彈劾調查，因為杭特‧拜登海外事業有貪腐嫌疑。

白宮多次表示，拜登不曾與杭特‧拜登討論生意，也未插手兒子的事業。參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)說，對於檢察體系有信心，「沒有人應該做出政治或意識形態干預，要讓司法獨立進行」。(相關報導見A2)

杭特‧拜登 共和黨 毒品

上一則

李昌鈺對被判造偽證「感到失望」 康州檢察長要上訴

下一則

又「毛寧兩可」？秦剛被拔外長 中外交部發言人：我沒更多信息

延伸閱讀

拜登兒子逃稅案「認罪協議破局」老爸連任路陷陰霾

拜登兒子逃稅案「認罪協議破局」老爸連任路陷陰霾
科州「美國學院」倒閉 教育部宣布：1.3億聯邦學貸免還

科州「美國學院」倒閉 教育部宣布：1.3億聯邦學貸免還
上世紀僅2人…兩黨惡鬥「工具」 彈劾總統恐成常態

上世紀僅2人…兩黨惡鬥「工具」 彈劾總統恐成常態
一洲焦點／尋「秦」記、拜登兒失特權？升息再1碼、UFO聽證

一洲焦點／尋「秦」記、拜登兒失特權？升息再1碼、UFO聽證

熱門新聞

中國前外長秦剛6月初參加國務院會議時略顯疲態。秦剛為圖左一。（取材自央視新聞）

秦剛真病了？ 6月初開會心事重重 「疲態」照片曝光

2023-07-26 07:23
秦剛（右）被免去外交部長職務，由王毅回鍋接任。圖為秦剛6月25日會見越南外長裴青山，此後未再公開露面。（新華社）

秦剛軟著陸仍是國委 「今上」生了氣 但沒傷了心

2023-07-26 15:05
中央情報局(CIA)局長伯恩斯表示，在中國招募的情報人員十餘年來大量流失，反情報工作、間諜網凋蔽破敗，局內正努力重建。(路透)

中情局長首度承認 美在中國情報網被破壞 幹員流失逾十年

2023-07-22 23:54
趙立堅和妻子的合影。（取材自微博）

不再說今天是個好日子 秦剛被拔趙立堅妻沒發文

2023-07-25 22:40
中國外交部長秦剛30天前從公眾視野消失後，25日被免去「兼任的外交部部長職務」，改由前外長、中共中央外事辦主任王毅回鍋。(美聯社)

秦剛消失一個月後免職 學者：習顏面無光、但問題不大

2023-07-25 10:51
前總統川普21日推出競選新武器，就是他17歲的小兒子拜倫川普(左)，右為他的女婿庫許納。(路透)

川普競選推出新武器：17歲小兒子拜倫不藏了

2023-07-23 12:00

超人氣

更多 >
中國經濟步上日本後塵？克魯曼：中國會比日本更糟

中國經濟步上日本後塵？克魯曼：中國會比日本更糟
秦剛真病了？ 6月初開會心事重重 「疲態」照片曝光

秦剛真病了？ 6月初開會心事重重 「疲態」照片曝光
曼哈頓高層建築起重吊臂起火墜落 6人輕傷

曼哈頓高層建築起重吊臂起火墜落 6人輕傷
華女造假文件 助中國人偷渡來美

華女造假文件 助中國人偷渡來美
大家都在等中國遊客旅遊潮去哪？答案是...

大家都在等中國遊客旅遊潮去哪？答案是...