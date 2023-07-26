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麥卡錫明示 眾院共和黨人可能彈劾調查拜登

記者胡玉立／綜合報導
眾院共和黨全力調查拜登總統父子與家族利益衝突謀利的指控，眾議長麥卡錫(圖)已表示可能啟動彈劾調查。 (美聯社)
眾院共和黨全力調查拜登總統父子與家族利益衝突謀利的指控，眾議長麥卡錫(圖)已表示可能啟動彈劾調查。 (美聯社)

共和黨眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)24日向福斯新聞表示，眾院共和黨人可能即將對拜登總統進行彈劾調查。他說：「我們只是跟著資訊走，但它已上升到彈劾調查水平；彈劾調查會為國會提供獲取其餘所需內容的最強大權力。」

這是麥卡錫迄今最明顯指出眾院共和黨將彈劾拜登的言論。共和黨領導的眾院正進行一連串針對拜登本人、他的政府及其家人(尤其是他兒子杭特‧拜登)的國會調查；麥卡錫受到強硬保守派要求調查拜登及其政府的壓力已愈來愈大。

共和黨人還有可能對司法部長加蘭德(Merrick Garland)和國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)提出彈劾調查。

眾院共和黨全力調查拜登總統家族利益衝突謀利的指控，眾議長麥卡錫已表示可能啟動彈劾...
眾院共和黨全力調查拜登總統家族利益衝突謀利的指控，眾議長麥卡錫已表示可能啟動彈劾調查。圖為拜登總統與次子杭特今年4月訪問愛爾蘭。(美聯社)

麥卡錫曾拒絕右翼彈劾拜登的呼籲；他擔心彈劾拜登可能危及共和黨在眾院的微弱多數席位，且彈劾案到了民主黨領導的參院也不會有進展。

針對麥卡錫的最新說法，白宮發言人山姆斯(Ian Sams)24日晚上推文批評眾院共和黨人急於攻擊總統是「匡顧真相」。他寫道，「眾院共和黨人優先考慮的不是國人希望我們解決的真正問題，像是繼續降低通脹或創造就業機會；他們匡顧真相追捕拜登的渴望，就像是無底洞。」

杭特·拜登6月甫就兩項聯邦稅務輕罪達成認罪協議。兩名國稅局舉報人隨後指控「有關杭特·拜登稅務刑事調查受到政治干預」；眾院共和黨人已要求負責杭特·拜登稅務刑事查的德拉瓦州聯邦檢察官魏斯(David Weiss)回答相關事宜。魏斯是由前總統川普任命。

有關杭特·拜登調查受政治干預的指控，遭到魏斯、加蘭德和其他參與的司法部高級官員堅決否認。司法部24日致函國會表示，魏斯願意到眾院司法委員會公開聽證會作證，並提出9月和10月幾個日期。魏斯之前寫給國會的信中也堅稱，自己「被授予對於調查全案的最終權力，包括決定在何處、何時及是否提出指控」。

杭特‧拜登 眾院 共和黨

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