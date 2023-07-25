氣候毀稻作 印度大米禁出口 美各地出現「搶米潮」
印度占世界大米出口40%，但為了抑制國內米價上揚，20日下令停止出口非印度香米(non-basmati rice)，這是該國最大的出口米品種；但此舉已引發大米之亂，人們擔憂無米可吃，社群媒體上美國各地都出現搶購米袋的畫面。
每日郵報報導，德州、密西根、新澤西、阿拉巴馬、俄亥俄、伊利諾、加州等地都有印裔民眾排起長隊或恐慌性爆買的影片流傳，一些商店趁機哄抬米價，20磅袋的價格從16元飆升至近50元。
一位消費者表示，有的印度雜貨店提出「創新」規定，強迫顧客在其他商品上花費至少35至50元才能買一袋米，「這太離譜了。」
公共電視網(PBS)報導，美國大米價格平均上漲約11%。俄亥俄州梅森市的一家商店規定一人只能買一袋20磅米，價格為24元。
白米是超過30億人的主食，近90%產自亞洲。聖嬰現象時亞洲降雨量通常會減少，但過去幾周印度北部的大雨損害了旁遮普省(Punjab)、哈雅納省(Haryana)新種植的稻米；稻田淹沒一個多星期後秧苗全毀，農民只得乾等下次播種。其他主要的水稻種植州農民雖準備水稻苗圃，但反而因降雨不足而無法移植秧苗。
印度食品部聲明稱，過去12個月零售價格上漲了11.5%。印度政府表示，非印度香米出口禁令將從20日起生效，只有目前正在裝載的船隻才允許出口。該禁令不包含蒸穀米(半熟米)，這類米2022年出口量為740萬噸。此舉表明莫迪(Narendra Modi)政府在明年大選前對食品通膨的關注。
越南是繼印度和泰國之後的第三大米出口國，其出口價格也飆升至十多年來最高。越南5%碎米的報價為每噸515至525元，為2011年以來的高點；印度5%碎蒸穀米價格在五年高點附近，每噸421至428元。若從泰國或越南進口，這兩國報價可能高達每噸600元。
印度米出口商協會主席B.V. Krishna Rao表示，印度擾亂全球大米市場的速度將遠超過俄烏戰爭擾亂小麥市場的速度。
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