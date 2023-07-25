氣候毀稻作 印度大米禁出口 美各地出現「搶米潮」

因為酷熱造成歉收，印度下令禁止大米出口，衝擊全球糧食供應與糧價。（路透）

印度 占世界大米出口40%，但為了抑制國內米價上揚，20日下令停止出口非印度香米(non-basmati rice)，這是該國最大的出口米品種；但此舉已引發大米之亂，人們擔憂無米可吃，社群媒體上美國各地都出現搶購米袋的畫面。

每日郵報報導，德州、密西根、新澤西、阿拉巴馬、俄亥俄、伊利諾、加州等地都有印裔民眾排起長隊或恐慌性爆買的影片流傳，一些商店趁機哄抬米價，20磅袋的價格從16元飆升至近50元。

一位消費者表示，有的印度雜貨店提出「創新」規定，強迫顧客在其他商品上花費至少35至50元才能買一袋米，「這太離譜了。」

公共電視網(PBS)報導，美國大米價格平均上漲約11%。俄亥俄州梅森市的一家商店規定一人只能買一袋20磅米，價格為24元。

白米是超過30億人的主食，近90%產自亞洲。聖嬰現象時亞洲降雨量通常會減少，但過去幾周印度北部的大雨損害了旁遮普省(Punjab)、哈雅納省(Haryana)新種植的稻米；稻田淹沒一個多星期後秧苗全毀，農民只得乾等下次播種。其他主要的水稻種植州農民雖準備水稻苗圃，但反而因降雨不足而無法移植秧苗。

印度食品部聲明稱，過去12個月零售價格上漲了11.5%。印度政府表示，非印度香米出口禁令將從20日起生效，只有目前正在裝載的船隻才允許出口。該禁令不包含蒸穀米(半熟米)，這類米2022年出口量為740萬噸。此舉表明莫迪(Narendra Modi)政府在明年大選前對食品通膨的關注。

越南 是繼印度和泰國 之後的第三大米出口國，其出口價格也飆升至十多年來最高。越南5%碎米的報價為每噸515至525元，為2011年以來的高點；印度5%碎蒸穀米價格在五年高點附近，每噸421至428元。若從泰國或越南進口，這兩國報價可能高達每噸600元。