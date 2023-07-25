抗議石油運輸再被捕 瑞典環保少女：絕不退縮

瑞典氣候行動者童貝里再度因抗議石油公司遭到警方逮捕。（路透）

瑞典 「環保少女」童貝里(Greta Thunberg)24日在瑞典南部的馬爾默市(Malmö)出庭，她涉嫌在6月19日參加石油 運輸港抗議活動，導致港口交通受阻，遭檢方依「不服從(警方)執法」起訴，裁罰1500瑞典克朗(約144美元)，並挹注瑞典刑案受害者資金1000瑞典克朗(約96美元)。

這項指控的起訴對象不只童貝里，還有多名環保團體「奪回未來」(Ta Tillbaka Framtiden或Reclaim the Future)的年輕成員，他們6月19日聚集在馬爾默抗議，阻擋馬爾默港的運輸出入口，抗議使用化石燃料，並違抗警方的驅散命令。

瑞典檢方認為，不服從警方的驅散命令，在「刑事分類屬於不服從執法，且該行為屬於有意為之」。

現年20歲的童貝里本月24日出庭時，被問到犯罪行為時表示，「沒錯，我當天在現場，我收到命令且並未聽從(離去)，但我否認有罪」。

童貝里宣稱，對抗化石燃料產業是一種基於生存和全球對抗氣候威脅的自我防衛形式。

法官駁回她的論述，裁罰1500瑞典克朗(約144美元)，並挹注瑞典刑案受害者資金1000瑞典克朗(約96美元)，前述罰款根據童貝里通報的收入依比例量刑。

童貝里在庭審結束後告訴記者，「我們無法依照符合規定的方式拯救世界」，矢言「絕不退縮」。

「奪回未來」發言人伊爾瑪·謝爾斯特羅姆(Irma Kjellström)也有出席6月那場抗議活動，她說：「如果法院認為自衛是犯罪，那就是如此」，­而「社運人士必須出現在造成傷害的地方」。