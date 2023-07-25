酷熱「摧毀經濟」美國恐年損千億元生產力

一名無家者在烈日下睡在拉下鐵門的商店門口。酷熱天氣對美國部分企業也造成衝擊。(Getty Images)

鳳凰城華氏119度高溫 彷彿烤箱，短期之內沒有降溫跡象，酷熱天氣對餐飲業者琳恩‧湯瑪斯(Lyn Thomas)帶來嚴重挑戰；湯瑪斯經營的路易斯安納廚房餐車與外賣餐廳，以家族流傳數代食譜烹飪的道地卡津(Cajun)與克里奧爾(Creole)美食為主打餐點，但熱浪 來襲之際，湯瑪斯開著餐車做生意變成不合乎現實，還有安全風險，迫使她暫時改做外燴服務。

湯瑪斯說，大熱天感覺非常痛苦，「我不知道怎麼形容，只能說好像吸入的都是熱氣」。她表示，即使太陽下山之後，還是很熱。

有線電視新聞網(CNN)報導，鳳凰城及美國許多地方都出現破紀錄高溫，極端熱浪讓數以百萬計民眾受苦，企業成本負擔變重，美國經濟面臨壓力；最新公布研究顯示，極度高溫如果不加以控制，恐將讓美國一年損失1000億元生產力，到了2100年等於消耗全球經濟活動的六分之一。

「穆迪分析」(Moody's Analytics)經濟研究部主任拉法基斯(Chris Lafakis)指出，最近的熱浪與夏日高溫證明酷熱天候導致經濟損失。他說，熱浪可能致人於死，企業運作被打亂，供電設備負荷變大，電費變貴，冷氣機需求量增加。

拉法基斯說，戶外工作的勞工 因為酷熱天氣而降低生產力；「穆迪分析」估計，酷熱天氣帶來的長期健康風險，可能讓全球生產毛額(GDP)在2100年之際減少高達17.6%。

雖然農業、建築業等產業損失風險最大，但專家說，酷熱天氣的影響沒有任何產業得以倖免。

華府智庫「大西洋理事會」(Atlantic Council)洛克斐勒基金會復原力中心(Adrienne Arsht-Rockefeller Foundation Resilience Center)主任凱西‧麥克勞(Kathy Baughman McLeod)表示，就連在有冷氣的環境裡上班的勞工也會受到酷熱天氣影響，因為家裡不見得有冷氣，勞工可能變得過勞、工作效率差。