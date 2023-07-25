熱浪破高溫紀錄 低收戶電費補助創新高

熱浪不斷創紀錄，估計政府今年補助電費的支出也將創新高。(Getty Images)

近期熱浪 帶來超高溫，隨之而來的是高額的電費支出，原本預計提供給低收入 家庭的冬季暖氣補助計畫，甚至必需先拿來補助低收入戶今年夏天的冷氣電費，也連帶衝擊消費。

在德州 ，已經歷長達一個多月的熱浪，過去五周電力需求已十次破紀錄，18日創下最高峰；德州中南部社區委員會執行主任戴克(Bobby Deike)表示，今年已經幫助低收入家庭支付每戶2180元的電費，比起2021的969元高出兩倍多。

雖然上一個冬天較不冷，暖氣需求量下降讓天然氣價格下跌約60%，但近期暴漲的電力需求以及再生能源有限，讓價格又再度回彈。再生能源和電力研究公司Rystad Energy副總裁哈姆達烏伊(Mohammed Hamdaoui) 表示，熱浪會讓空氣靜止，也限制了風力發電，至於太陽能在極端高溫下幫助有限，因為當日落後溫度依舊很高，還是需要開冷氣。

全國能源協助協會(NEADA)預估，今年夏天電費帳單將比去年增加近12%，平均從517元增至578元，其中德州西部和中南部的電費預計更高，每戶平均將支付706美元，高於去年的642元。該協會執行董事馬克沃爾夫警告，這將會帶來經濟問題，到秋天時，為了繳清電費，家庭可以用於買小孩衣物的錢將因此減少。

科羅拉多州能源外展中心 (Energy Outreach Colorado) 收到的申請援助比去年同期多出30%，每周收到將近2000人打來電話，過去從未有過這種情況。

低收入家庭能源援助計畫 (LIHEAP) 華盛頓州商務部項目經理薩倫森(Brian Sarensen) 表示，2021年家庭能源援助基金雖增加3000萬元，但這筆預算已經用完，可能必須先動用冬季的補助來支援夏季的支出。

薩倫森指出，很多州沒有足夠資金負擔全年補助計畫，19個州和華盛頓特區禁止在夏季關閉公用設施，而有40多個州禁止在冬季關閉公用設施。