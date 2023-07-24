我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曼哈頓爆血案 20歲男遭多人捅胸

好市多員工最討厭行為 華人別踩雷

今夏一天比一天熱 高溫紀錄「快要無感」

編譯盧炯燊／綜合23日電
圖為休士頓市一處噴水公園，孩童玩耍消暑。(新華社)
圖為休士頓市一處噴水公園，孩童玩耍消暑。(新華社)

2023年的夏天，就像是個將「破紀錄」一次又一次的打破。

差不多全球的氣候追蹤或研究組織早前都說今年6月是歷來最熱的，不久又說7月4日是全球最熱的一天，然而很快即由7月5日、7月6日所取代，現在又指今個星期是最熱的一周。對於這些，會否聽得有點厭倦呢？

但氣象學家及科學家認為，這樣的紀錄得讓大家可以一睹大局：氣候變化導致地球變暖。

國家海洋暨大氣管理局(NOAA)分析小組主任沃斯(Russell Vose)表示，這些紀錄對於設計基礎設施及農業工作的人來說是至關重要，因為他們需要為最壞的情況做好計畫。

自2000年以來，美國創造的高溫紀錄約是寒冷紀錄的兩倍。NOAA指出，全美過去30天就有近5000項高溫及降雨紀錄被打破或持平，僅德州各城鎮就創下369個每日高溫紀錄。全球也有1萬多個酷熱紀錄被刷新。

國家航空暨太空總署(NASA)戈達德空間研究所所長施密特(Gavin Schmidt)指出，現在的紀錄可以追溯到19世紀末，因而可以看到地球的氣溫是逐年上升的。現在的酷熱，無疑增加2023年成為有紀錄以來最熱年份的可能性。

此外，地理區域愈大，將紀錄記下來的時間愈長，透過這些紀錄就愈有可能是代表氣候變化而不是日常天氣。

德州氣候學家尼爾森-加蒙(John Nielsen-Gammon)說，正是有了這些紀錄，否則全球最熱的6月就極不可能發生。

今年夏天死亡谷達到現代史上最熱的氣溫，高達華氏134度；鳳凰城(Phoenix)連續19天氣溫在110度或以上。

康奈爾大學氣候學者馬霍瓦爾德 (Natalie Mahowald) 認為，具體數字故然吸人眼球，但退一步來看就會發現正在發生的一切。碳排放造成長期變暖是氣溫上升的主因，加上大自然的聖嬰現象(El Nino)加劇了氣溫升高。

高溫 德州 太空

上一則

貝佐斯「整頓華郵」提計畫增報紙影響力 目標今年獲利

下一則

天氣太熱飛機飛不動 航空業者增加清晨、傍晚航班

延伸閱讀

德州格蘭德河「浮標攔網」讓無證移民或死或傷 司法部要求移除

德州格蘭德河「浮標攔網」讓無證移民或死或傷 司法部要求移除
山東中考爆偷分疑雲 當事女生遭網暴

山東中考爆偷分疑雲 當事女生遭網暴
奧斯汀市、德州2警局合作執法 傳告吹

奧斯汀市、德州2警局合作執法 傳告吹
南部已破400項高溫紀錄 聖嬰明年3月才退…還有得熱

南部已破400項高溫紀錄 聖嬰明年3月才退…還有得熱

熱門新聞

中國外交部發言人毛寧。(取自中國外交部網站)

記者4問秦剛下落 中國外交部這樣回答

2023-07-17 14:57
中央情報局(CIA)局長伯恩斯表示，在中國招募的情報人員十餘年來大量流失，反情報工作、間諜網凋蔽破敗，局內正努力重建。(路透)

中情局長首度承認 美在中國情報網被破壞 幹員流失逾十年

2023-07-22 23:54
美國國務卿布林肯（左）6月訪問北京，和中國外長秦剛在北京釣魚台國賓館舉行會談前握手。（Getty Images）

華郵：美對秦剛消失諸多臆測 王毅可能是頭號獲益者

2023-07-22 11:37
前總統川普21日推出競選新武器，就是他17歲的小兒子拜倫川普(左)，右為他的女婿庫許納。(路透)

川普競選推出新武器：17歲小兒子拜倫不藏了

2023-07-23 12:00
美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）近日訪問中國，與中國國家主席習近平和中國國防部長李尚福會面。（路透）

季辛吉會中國防長 白宮：很遺憾美國政府見不到

2023-07-20 20:21
美國前總統川普明年若當選，將成為第47任美國總統。彭博資訊22日報導，他及其團隊正計畫當選後的施政。（美聯社） Trump Justice Department

川普：明年當選 將對中加徵數十億美元關稅

2023-07-22 13:14

超人氣

更多 >
加州女用丈夫好市多會員卡結帳 被終身禁止入內

加州女用丈夫好市多會員卡結帳 被終身禁止入內
倫敦11歲香港移民男童IQ162 勝愛因斯坦、霍金

倫敦11歲香港移民男童IQ162 勝愛因斯坦、霍金
華婦遇「殺豬盤」…紐約男認乾姐 騙走140萬積蓄

華婦遇「殺豬盤」…紐約男認乾姐 騙走140萬積蓄
恐怖中國金主差點殺了她 韓女星曝引退原因

恐怖中國金主差點殺了她 韓女星曝引退原因
川普競選推出新武器：17歲小兒子拜倫不藏了

川普競選推出新武器：17歲小兒子拜倫不藏了