今夏一天比一天熱 高溫紀錄「快要無感」

圖為休士頓市一處噴水公園，孩童玩耍消暑。(新華社)

2023年的夏天，就像是個將「破紀錄」一次又一次的打破。

差不多全球的氣候追蹤或研究組織早前都說今年6月是歷來最熱的，不久又說7月4日是全球最熱的一天，然而很快即由7月5日、7月6日所取代，現在又指今個星期是最熱的一周。對於這些，會否聽得有點厭倦呢？

但氣象學家及科學家認為，這樣的紀錄得讓大家可以一睹大局：氣候變化導致地球變暖。

國家海洋暨大氣管理局(NOAA)分析小組主任沃斯(Russell Vose)表示，這些紀錄對於設計基礎設施及農業工作的人來說是至關重要，因為他們需要為最壞的情況做好計畫。

自2000年以來，美國創造的高溫 紀錄約是寒冷紀錄的兩倍。NOAA指出，全美過去30天就有近5000項高溫及降雨紀錄被打破或持平，僅德州 各城鎮就創下369個每日高溫紀錄。全球也有1萬多個酷熱紀錄被刷新。

國家航空暨太空 總署(NASA)戈達德空間研究所所長施密特(Gavin Schmidt)指出，現在的紀錄可以追溯到19世紀末，因而可以看到地球的氣溫是逐年上升的。現在的酷熱，無疑增加2023年成為有紀錄以來最熱年份的可能性。

此外，地理區域愈大，將紀錄記下來的時間愈長，透過這些紀錄就愈有可能是代表氣候變化而不是日常天氣。

德州氣候學家尼爾森-加蒙(John Nielsen-Gammon)說，正是有了這些紀錄，否則全球最熱的6月就極不可能發生。

今年夏天死亡谷達到現代史上最熱的氣溫，高達華氏134度；鳳凰城(Phoenix)連續19天氣溫在110度或以上。

康奈爾大學氣候學者馬霍瓦爾德 (Natalie Mahowald) 認為，具體數字故然吸人眼球，但退一步來看就會發現正在發生的一切。碳排放造成長期變暖是氣溫上升的主因，加上大自然的聖嬰現象(El Nino)加劇了氣溫升高。