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中情局長首度承認 美在中國情報網被破壞 幹員流失逾十年

國防管道全關了… 蘇利文：恢復溝通是北京該答問題

記者張文馨、編譯黃淑玲／綜合22日電
白宮國家安全顧問蘇利文說，美國未來若有進一步加強科技出口管制，會先與業者溝通。(歐新社)
白宮國家安全顧問蘇利文說，美國未來若有進一步加強科技出口管制，會先與業者溝通。(歐新社)

白宮國家安全顧問蘇利文21日在智庫阿斯本研究所安全論壇表示，美國一直希望為美中關係設置「護欄」，確保雙邊不要走向衝突，但中國卻認為有了護欄會讓美國得寸進尺；雙邊對「護欄」的觀點不同，美國仍做好準備能恢復每一層級的軍事溝通以避免誤判，恢復溝通是最基本的責任，也是北京應該回答的問題。

蘇利文在該論壇上表示，美俄相互制裁了不少官員，他本人就被俄羅斯制裁，但涉及全球穩定與安全，雙邊的溝通沒有因此停擺；並不是所有層級的中國國防部和解放軍官員都被美國制裁，但所有的管道都關閉了。

美國一直希望為美中關係設置「護欄」，確保雙邊不要走向衝突，蘇利文說，北京卻認為，當開車繫上安全帶後，代表著可以開更快更大膽，最後就會撞車，所以最好還是不要繫安全帶，北京認為這只會讓美國得寸進尺。

晶片業者 盼華府暫停加碼對中出口限制

美國最大的幾家半導體公司執行長上周赴華盛頓，與白宮高層官員開會討論美國政府對中國的科技出口管制。彭博資訊引述知情人士報導，這幾位半導體企業領袖促請華府先研究出口限制造成的影響，在評估未完成前，應暫停加碼實施新的管制措施。

近期有消息傳出，指美國政府正規畫進一步加強對中的科技出口管制，且有意在數周後公布新禁令。

要求匿名的消息來源告訴彭博，17日在華府舉行的討論會上，英特爾執行長基辛格、輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳與高通執行長艾蒙都警告，對中國的出口管制有損害美國在晶片產業領導地位的風險。拜登政府官員們聽了他們的陳述，但沒有做出任何承諾。

蘇利文：「小院高牆」管制 會先與企業溝通

參加會議的蘇利文21日提到，他同意半導體公司執行長們主張的，出口管制的方式需要是「小院高牆」(small yard, high fence)，也就是範疇小但有效果。但他辯護說，到目前為止政府的行動正是如此，且基本上對大多數美中晶片貿易均未造成衝擊。

多家半導體企業高層主管上周赴華盛頓，促請美國政府暫緩對中國祭出新的晶片管制措施。...
多家半導體企業高層主管上周赴華盛頓，促請美國政府暫緩對中國祭出新的晶片管制措施。圖為英特爾執行長基辛格(左一)與美國總統拜登(中)。(路透)

蘇利文暗示，未來會有更多管制，但要實施前，會與受影響的企業充分溝通。他說：「我們將繼續關注目標非常集中的、很特定限制範圍的國安與軍事應用科技。」

知情人士指出，在17日會議上，基辛格告訴蘇利文、國務卿布林肯等高官，拜登總統努力要把晶片製造帶回美國，但若繼續追加更多對中國出口限制，會危及拜登這個重大政策。因為沒了中國客戶的訂單，英特爾在俄亥俄州的擴廠規模就不需要那麼大。

黃仁勳也反映，限制某些輝達的晶片銷售到中國，只會讓其他替代來源更加熱門。

基辛格提醒，讓美國晶片公司能進入中國市場是符合美國利益的，因為來自中國的營收可幫助美企研發，保持在量子運算等新科技領域的領先地位。

蘇利文 晶片 拜登

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