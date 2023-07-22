布林重返Google 投入AI研發

谷歌聯合創辦人布林(Sergey Brin)日前已回到谷歌辦公，負責協助開發新的人工智慧(AI)系統以及延攬更多的研究人員。(路透)

華爾街日報21日引述消息人士報導，谷歌 (Google)創辦人布林(Sergey Brin)日前已回到谷歌辦公，負責協助開發新的人工智慧 (AI )系統以及延攬更多的研究人員。

布林在去年底開始參與谷歌的AI會議，目前參與頻率與密集性已開始增加，他會與研究人員討論AI模型Gemini並且每周與員工討論新的AI研究，同時也會插手人事，例如招募熱門的研究人員。谷歌員工透露，布林增加在谷歌露面機會反映了AI領域的關鍵時刻及他對這項技術的長期興趣；谷歌雖是AI領域的開路先鋒，但在轉化成新產品上反而比競爭對手慢。

目前AI研究競爭白熱化，包括Meta Platforms等公司也陸續推出新產品，谷歌之所以加速產品開發，也是為了回應OpenAI在去年推出的ChatGPT。

谷歌的Gemini假想敵是OpenAI的付費版本GPT-4模型，消息人士引述谷歌高層哈薩比斯(Demis Hassabis)的說法表示，「這項技術在今年底之前會對外公布」。

布林在1998年與佩吉(Larry Page)創辦谷歌，雖然近年他偶爾會在谷歌露面，但重心主要放在飛船等外部計畫以及捐贈他可觀的財富。據S&P Capital IQ數據顯示，布林是Alphabet第二大個人股東，僅次於佩吉，持股價值接近900億元。

消息人士指出，谷歌執行長皮采(Sundar Pichai)對於布林的參與感到興奮並且鼓勵布林多多貢獻。谷歌於2011年成立Brain部門，今年皮采將該部門與Alphabet旗下AI研究公司DeepMind合併成谷歌DeepMind，並將哈薩比斯升任為執行長。

部分研究人員對布林的投入也表示歡迎，認為這是對他們工作的認可。自從ChatGPT在去年11月發布以來，布林參與程度也跟著加重。消息人士表示，谷歌的創辦人還曾一起參與審查谷歌為今年5月開發者大會準備的AI產品。

去年AI火紅之後，布林曾參加推出熱門繪圖工具Stable Diffusion的公司舉行的發布會，今年3月，他也被拍到與皮采及其他谷歌高層在總公司歡迎到訪的盧森堡總理。布林在2018年提出最後一封股東信函中也相當認同AI的可能性，他寫說，「利用運算來解決重要問題的力量與和潛力從未如此強大。人工智慧的新春天是我一生中最重要的運算發展。」