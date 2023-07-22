防範AI風險 科技7巨頭會拜登 允配合自律監管

拜登總統(左)21日在白宮與亞馬遜、谷歌、Meta、微軟和其他推動人工智慧(AI)技術發展的七大科技巨頭的高層晤談後宣布，七大公司都同意配合政府提出的一系列AI保障措施，確保其AI產品在發布前安全。(Getty Images)

亞馬遜、谷歌、Meta、微軟和其他推動人工智慧(AI )技術發展的七大科技巨頭的高層21日與拜登 總統晤談後，同意配合拜登政府提出的一系列AI保障措施，自願承諾，確保其AI產品在發布前安全。

白宮 表示已獲得七家美國業者的自願承諾，其中一些業者還承諾要求第三方對商業AI系統的運作進行監督；不過他們沒有詳細說明誰將負責審核技術或追究公司的責任。

對生成式AI工具的商業投資激增，這些工具可以編寫擬真的人為文本，並生成新的圖像和其他媒體，引發一波AI熱潮，但也引起公眾對它們欺騙人們、傳播虛假訊息，以及其他危險的能力的擔憂。

白宮發表聲明表示，前述四家科技巨頭連同ChatGPT製造商OpenAI、新創公司Anthropic和Inflection，已承諾「部分由獨立專家進行」安全測試，以防範生物安全和網絡安全等重大風險。

這些企業還致力於開發向其系統報告漏洞的方法，並使用數位水印來幫助區分真實圖像和俗稱「深偽」(deepfake)的AI生成圖像。

白宮表示，它們還將公開報告其技術中的缺陷和風險，包括對公平和偏見的影響。

國會長期推動通過監管該技術的法律之前，這些自願承諾是解決風險的直接方法。一些AI監管活動人士表示，拜登的舉動只是一個開始，但還需要更多工作來讓企業及其產品承擔責任。

非營利組織Common Sense Media創始人兼CEO史泰爾(James Steyer)發表聲明表示：「歷史證明，許多科技公司事實上並沒有兌現自願承諾採取負責任的行動並支持強有力的監管。」

但有些專家和後起之秀競爭對手擔心，這種監管類型可能會對OpenAI、谷歌和微軟等財力雄厚的先行者有利，因為較小的參與業者會因為讓其被稱為大型語言模型(LLM)的AI系統遵守監管限制而付出高昂的成本而遭排擠。

許多國家一直在尋找監管AI的方法，其中包括歐盟，它們一直在就27國的全面AI規則進行談判。

聯合國秘書長古特雷斯(Antonio Guterres)最近表示，聯合國是採用全球標準的「理想場所」，並任命了一個委員會，將在今年年底前報告全球AI管理的選擇。