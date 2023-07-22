白宮擬用冷門法條 讓蘇維思繼續代理勞工部長

拜登總統提名蘇維思為勞工部長，但遲遲未獲國會通過，拜登仍無意更換提名人選。（路透）

國家廣播公司(NBC)報導，白宮 官員透露，如果勞工部 副部長蘇維思(Julie Su)升任部長的人事案在參院受阻，白宮打算引用鮮為人知的冷門法律，讓蘇維思能夠在沒有時間限制之下一直代行部長職務。

白宮官員說，前任勞工部長華爾希(Marty Walsh)今年3月卸任之後，副部長蘇維思根據勞工部組織法規自動成為代理部長，並不是援引「聯邦職位空缺改革法」(Federal Vacancies Reform Act)，因此蘇維思擔任代理部長的時間並不受「聯邦職位空缺改革法」限制，可以無限期一直擔任。

2021年，參院以50票對47票表決通過蘇維思勞工部副部長的任命案。國家廣播公司上周報導，根據1946年通過法律，勞工部副部長得以代行部長職務，直到部長的繼任人選通過任命。

民主黨目前在參院只擁有51票的些微多數，共和黨對蘇維思出任勞工部長則是一致反對。

民主黨籍西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)對蘇維思出任部長提出反對之後，白宮除了與曼欽聯絡溝通，還同時接洽已經退黨的無黨籍亞利桑納州聯邦參議員席納瑪(Kyrsten Sinema)，要求兩人考慮改變立場。席納瑪退黨之前與曼欽同屬民主黨中間派。

蘇維思獲拜登 總統提名出任勞工部部長，勞工界領袖、勞工團體給予大力支持。國家廣播公司分析，拜登曾經承諾要當美國史上「最挺勞工工會」的總統，如果撤換勞工部長提名人選，改以傾向支持企業的人選代替蘇維思，雖然任命案在參院過關機會略高，卻可能讓拜登核心支持者大為失望。

白宮官員匿名受訪時說，拜登對蘇維思的支持並沒有動搖。

參院健康、教育、勞工和退休金委員會(Senate Committee on Health, Education, Labor, and Pensions，HELP)資深共和黨籍成員卡西迪(Bill Cassidy)20日要求拜登撤銷蘇維思提名案。