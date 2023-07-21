美軍士兵叛逃北韓 美朝4祕密聯繫管道曝光

拜登政府試圖開闢與北韓直接對話專線，讓日前叛逃北韓的美軍二等兵金恩回國，但金氏政權本周表示，沒興趣交談。圖為遊客在南韓與北韓邊境，眺望北韓。(美聯社)

美國與北韓 雖無外交關係，但雙方之間還是存有溝通管道；美聯社20日報導，美國官員指出，23歲美國二等兵金恩(Travis King)本周參加邊境觀光團時越界闖入北韓之後，美國政府便循管道嘗試與北韓官員討論，不過迄今尚未收到回覆。

金恩成為近五年來第一名遭北韓扣押的美國公民。

美聯社報導，美國與北韓之間的溝通管道包括：

粉紅色電話

由美國主導的聯合國盟軍指揮部(U.N. Command)座落於南北韓邊界板門店(Panmunjom)，金恩18日就是在板門店參觀時衝入北韓境內。聯合國盟軍指揮部裡有一台淺粉紅色按鍵式電話，這是美國與北韓聯絡的最可靠管道之一。

粉紅色電話由南北韓雙方聯絡官負責接聽，彼此辦公室距離僅40公尺。

國務院發言人米勒(Matthew Miller)19日說，五角大廈嘗試與北韓軍方聯繫，但未收到回音。雖然米勒並未透露細節，但國際觀察家說，美方極可能是透過粉紅色電話與北韓接洽。

北韓聯合國總部使節團

北韓在美國沒有大使館 ，北韓聯合國使節團便成了與美國溝通的幕後管道。2018年至2019年間，前總統川普與北韓領導人金正恩(Kim Jong Un)見面的各種細節安排，北韓使節團就曾扮演重要角色。

瑞典 大使館

瑞典與北韓有外交關係，在平壤設有大使館。瑞典大使館過去一直為美國公民提供領事服務，服務對象包括遭北韓指控非法入境或從事間諜工作而被扣押的美國人。

不過，瑞典駐平壤大使館人員2020年因為疫情嚴重而離開後，到現在尚未回歸，瑞典是否真能居中協調，成了未知數。

國際專家說，北韓駐瑞典大使館可能是美國與北韓溝通的管道。

其他熱線

南北韓之間有電話、傳真等熱線管道，用來籌備會議、處理跨境問題、避免雙方軍隊擦槍走火，但這些管道從4月以來北韓就沒有回應。