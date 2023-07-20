秦剛消失3周 WSJ：北京向華府保證 高層融冰態勢將繼續

中國外交部長秦剛自6月25日後即失蹤近月，北京外交部也稱無可奉告。圖為秦剛(右)6月18日在北京與到訪的美國國務卿布林肯會談。(新華社)

中國外交部長、前任駐美大使秦剛 已逾三周沒有公開露面，在美中試圖重啟高層往來的脆弱時刻，秦剛持續缺席重大外交活動，引發外界諸多猜測；華爾街日報19日報導，北京 已向華府保證，儘管秦剛在公眾視野內消失，美中近期高層接觸的融冰態勢將繼續下去。

秦剛缺席上周印尼雅加達國際外長會議尤其引人注目；秦剛原定在那個場合會見美國務卿布林肯 (Antony Blinken)；北京改派中共中央外事辦主任王毅代打出席外長會議，並與布林肯會面。知情人士表示，王毅告訴布林肯，秦剛因「健康原因」缺席；這也是中國外交部公開說法。王毅對布林肯表示，北京將與華府保持開放溝通渠道。

中國外交部發言人毛寧19日宣布，王毅還將出席24、25日在南非約翰尼斯堡舉行的第13次金磚國家安全事務高級代表會議，並前後訪問奈及利亞、肯亞、南非、土耳其。

現年57歲的秦剛最後一次公開露面是在6月25日。布林肯6月18日才在訪問北京期間邀請秦剛訪美，秦剛也已允諾；此舉被視為是今年2月中國偵察氣球事件讓美中關係跌入冰點後，雙方努力恢復往來的一環。由於中國國家主席習近平可能參加11月舊金山舉行的亞太經合峰會，中國官員原本預期秦剛訪美行可望在那之前進行。

秦剛是在去年年底獲習近平提拔出任外交部長，被認為是習近平信賴的助手，不到兩年內就從駐美大使晉升外長。秦剛突然從公共舞台消失，已引發外界對中國這個全球第二大經濟體的新質疑：中國共產黨的治理益發保密，想獲取中國境內發生事情的信息愈來愈困難。與此同時，社群媒體激動猜測原因，其中許多揣測圍繞著「婚外情」打轉。