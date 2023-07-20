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北京會見季辛吉 王毅：美對中政策需「季式」外交智慧

編譯盧炯燊／綜合19日電
中共中央外事辦主任王毅(右)19日在北京會見百歲美國前國務卿季辛吉。(美聯社)
中共中央外事辦主任王毅(右)19日在北京會見百歲美國前國務卿季辛吉。(美聯社)

中國最高層的外交官員，中共中央外事辦主任王毅19日在北京會見到訪的前美國務季辛吉時表示，美國對中國政策需要季辛吉式的外交智慧，也需要前美國總統尼克森式的政治勇氣。

王毅形容季辛吉為「老朋友」，稱他為中美關係破冰發展作出歷史性的貢獻，為增進兩國相互了解發揮着不可替代作用，中方珍視同老朋友建立的友誼。

剛滿100歲的季辛吉曾在尼克森及福特(Gerald Ford)總統任內，擔任國務卿及國家安全顧問，在1970年代華盛頓與北京關係正常化方面發揮了關鍵的外交作用，特別在1971年7月稱病密訪北京為美中關係破冰更是令世界震動。

王毅表示，試圖改造中國是不可能的，圍堵遏制中國更做不到；他說中國對美政策保持高度連續性，暗示美國在這方面並不如此，而美國對中國政策需要季辛吉式的外交智慧，需要尼克森式的政治勇氣。

他重申，相互尊重、和平共處、合作共贏三原則才是根本、長遠的，是中美兩國正確相處之道。如果美方真心希望台海穩定，就應該用行動明確公開反對台獨，與台獨分裂行徑畫清界限。

中國外交部引述季辛吉的話說，無論多麼困難，雙方都應該平等相待，保持接觸，試圖孤立或隔絕對方是不可接受的。

在此之前，季辛吉先是罕見的會見了中國國防部長李尚福，提到美中任何一方都承擔不起把對方作為對手的代價。他與總理李強會面時表示，美中應消除誤解，和平共處，避免對抗。

北京 王毅 李強

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