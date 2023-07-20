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美中政治氣氛緊張 愈來愈多華裔科學家離美返中

編譯中心／綜合報導

據一項研究報告顯示，在美中政治氣氛緊張下，愈來愈多的在美的華裔研究人員選擇離開美國，轉往中國或香港等地任職。不久前離開華盛頓智庫的資深華裔學者李成認為，「麥卡錫主義」正在美國捲土重來。

中央社報導，外交政策雜誌(Foreign Policy)日前報導提到上述現象，並指這對華盛頓來說是個壞消息。專家警告，如果這種人才流失趨勢持續下去，長期來說可能對美國的科研工作造成重大打擊。

報導指出，幾十年來，華裔科學家為推動美國科技發展做出貢獻。但隨著美中關係惡化、美國政府針對中國及華裔研究人員的審查增加，導致他們愈來愈多人離開美國。

報導指出，6月間在「美國國家科學院院刊」(PNAS)發表的研究報告指出，2010到2021年，離開美國的華裔科學家人數有所上升，其中2018至2021年離開的速度尤其快，很多人選擇回到中國。

報導提到，上述現象與美國前總統川普推出的「中國行動方案」(China Initiative)不無關係，但這為華裔研究人員及與中國的相關合作造成寒蟬效應。報導引述亞利桑那大學高等教育研究中心教授李伊(Jenny Lee)說法，目前在美國，與中國合作正面臨汙名化。

上述研究報告指出，在對1304名華裔研究人員進行調查發現，89%的受訪者希望為美國科技領先地位做貢獻。但卻有72%認為身為研究人員在美國「感到不安全」，有61%因此考慮在美國以外尋求工作機會。

華裔 麥卡錫 教育

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