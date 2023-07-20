習近平：中國雙碳目標自己作主 不受他人左右

在美國氣候特使柯瑞高調訪問中國之際，中國國家主席習近平在一場生態環境的會議上表示，中國的碳減排路徑將由自己作主，不受他人左右。(新華社)

美國氣候大使柯瑞 (John Kerry)結束為期三天的中國訪問，雖與北京 高層有過數次會談，卻沒有達成任何新協議；柯瑞表示，對話本身就是進展。中國國家主席習近平 則在全國生態環境保護大會發表演說時指出，中國承諾的雙碳目標確定不移，但「達到目標的路徑和方式、節奏和力度則應該而且必須由我們自己作主，決不受他人左右」。

習：中國會以自己的速度與方式達標

紐約時報分析，柯瑞在三天訪問期間嘗試說服北京對氣候變遷採取更強硬的因應措施，卻遭到中方高層官員拒絕；中國的反應透露著美中關係緊張下，即使對於威脅地球的危機，兩國合作也變得困難。

柯瑞訪中期間未獲與習近平見面的安排，而習近平則在本月17日至18日於北京召開的全國生態環境保護大會上發表談話，表明中國會以自己的速度與自己的方式，達成逐漸降低二氧化碳汙染的目標。

訪中未達新協議 柯瑞：對話就是進展

美國氣候特使柯瑞（左）訪問北京期間幾乎見到了中國所有高級官員，包括總理李強和19日見到的國家副主席韓正（右），但並沒有達成具體的協議。(美聯社)

報導指出，僅管此行沒有簽署新協議，柯瑞對於身為全球最大汙染源了兩國終於重啟對話感到欣慰。過去一年來，美中之間由於台灣、貿易以及其他議題，關係降至冰點；柯瑞19日對媒體說，對於這趟訪問的結果並沒有覺得失望，光是恢復對話，就已經是進展。

柯瑞表示：「我們做出非常坦承的對話，但我們到這裡是為了開創新契機的。」他說：「顯然我們還需要繼續努力。」

導致地球暖化的碳排放約有31%來自中國，全球14%碳排放則來自美國。專家指出，如果要有效降低碳汙染，避免出現地球溫度升高的最壞結果，美中兩國勢必合作。

中國已經宣布，2030年前將實現碳達峰，2060年前實現碳中和，完成雙碳目標；不過，科學家說，工業化國家必須現在就大量且迅速減少碳排放，才能避開氣候變遷的災難影響。