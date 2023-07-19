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闖入北韓的大笑士兵？駐韓美軍「自主」越界被北韓拘捕

轉角24小時
左為金恩、右為板門店。（取材自推特、美聯社）
左為金恩、右為板門店。（取材自推特、美聯社）

「一名美軍士兵哈哈大笑後跑進北韓...。」一名駐南韓美國軍人於7月18日擅自越過南北韓的軍事分界線進入北韓，目前已遭北韓當局拘捕，聯合國軍司令部已證實此事、現正在向北韓協商。美國軍方也證實這名士兵是陸軍二等兵金恩（Travis King）。美國官員表示，金恩在駐韓期間因犯下「襲擊罪」遭拘，獲釋後本來預計遣返美國，但金恩被護送到機場後並未搭機前往美國，而是加入一個參觀板門店邊界的南韓旅行團，在參觀南北韓共同警備區時「忽然大笑」，並自行脫隊跑過分界線，進入北韓。

南北韓以北緯38度為界，中間以板門店的共同警備區域（JSA）分隔，JSA則由聯合國軍司令部負責管轄、南北韓分別派兵駐守，但自疫情爆發以來，北韓方為隔絕邊境，已無派兵。7月18日司令部表示，有一名美國公民在參觀JSA時「故意且未經授權」越過軍事分界線，從南韓進入北韓。

消息公布後，美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）證實有一名美軍士兵擅自越過南北韓軍事分界線，目前已被北韓拘留。奧斯丁並未透露該士兵的身分，只表示美國政府正在密切關注與調查，而該名士兵的親屬也正參與其中。

美國陸軍則確認，該名美軍是服役於駐韓部隊的二等兵、現年23歲的金恩，他的職務是偵查兵，於2021年1月入伍；一名匿名美國官員向媒體透露，報導金恩在南韓服役期間因襲擊罪（具體犯行細節並未透露）被捕、判刑，在南韓一處拘留設施被關押47天，於7月10日獲釋，交由美軍在韓基地韓福瑞營（Camp Humphreys）管理。

在非軍事區站哨的北韓士兵。（路透）
在非軍事區站哨的北韓士兵。（路透）

目前金恩已經遭到北韓逮捕，聯合國軍司令部仍在與北韓協商當中，預計此事最終仍須由美國與北韓雙方共同協議解決。

在形容此事的用詞上，國務院和國防部，皆表示金恩是「故意、出於自主意願」（wilfully, of his own volition）越過南北韓軍事分界線，不過並無以「叛逃」（defected）來形容。

7月17日，金恩被美軍人員護送至首爾仁川機場，預定搭機遣返他位於德州布利斯堡（Fort Bliss）基地，並等待後續的軍事處分。然而，金恩通過機場安檢、在海關處與陪同人員分開後，並沒有登上班機，而是離開機場，隨後參加赴板門店參觀JSA的一個旅遊團——JSA有十多處可供參觀的地點，遊客可在此了解韓戰與後續停戰協議歷史。

哥倫比亞電視台引述與金恩參加同一旅遊團的目擊者，指出金恩在旅遊團參觀一棟建築後，忽然哈哈大笑，然後拔腿往北奔跑；JSA的南韓方軍事人員一開始顯然也感到混亂困惑，並沒有第一時間將金恩攔下，而在金恩跑向的北韓一方，並沒有北韓士兵駐守——自從全球疫情爆發以來，北韓為封鎖外界往來，便無再向邊界派兵。

該目擊者表示：

「一開始我以為這一個糟糕的玩笑，但當他沒有回來時，我意識到這不是玩笑，然後每個人開始有反應，事情變得瘋狂。」

在金恩越過南北韓軍事分界線後，其餘旅遊團的成員被帶回板門店南方的「自由之家」，讓每個人都簽署相關聲明，然後被送上遊覽車離開。

南韓士兵在南北韓非軍事區巡邏。（美聯社）
南韓士兵在南北韓非軍事區巡邏。（美聯社）

帶遊客參觀南北韓非軍事區的遊覽車。（美聯社）
帶遊客參觀南北韓非軍事區的遊覽車。（美聯社）

目前駐韓美軍仍在調查此事，指揮官表示在金恩越境之後迄今，美軍都沒有與他聯繫的機會，而事件曝光後，更多關於金恩的資訊也陸續曝光，BBC報導金恩曾獲國防服役獎章、南韓國防服役獎章和海外服役綬帶，不過華盛頓郵報指出駐韓美軍士兵普遍都能獲頒這三枚獎章。

國務院針對此事表示，國務院可能會嘗試向金恩提供援助，但目前國務院尚未直接與任何外國政府聯繫處理此事，因為此類聯繫不是「適當或必要的處置步驟」，發言人指出：「一如既往，海外美國人的安全仍然是美國政府的首要任務...無論我們能用什麼方法解決這種情況，我們當然都會毫不猶豫地採取適當的步驟。」

金恩的母親蓋茲（Claudine Gates）接受媒體訪問時，表示無法想像自己的兒子擅自進入北韓，並指出就自己所知，金恩沒有任何精神疾病史。她說：「我只想他回家。」並表示自己最後一次收到兒子的消息，是在幾天之前，那時金恩告訴她自己很快就會返回德州布利斯堡基地。

整起事件仍存在諸多未釐清的疑點，除了金恩擅闖北韓的動機不明之外，按南韓當地導遊說法，前往板門店的旅遊行程通常須提前三天預訂，並須向聯合國軍司令部提交護照號碼等資料，因此金恩前往JSA的行程很可能並非臨時起意，而是早已計畫。

國防部長奧斯丁證實有一名美軍士兵擅自越過南北韓軍事分界線，目前已被北韓拘留。（美...
國防部長奧斯丁證實有一名美軍士兵擅自越過南北韓軍事分界線，目前已被北韓拘留。（美聯社）

BBC另指出，美國與北韓雙方的緊張局勢仍在持續加劇，除北韓持續試射導彈之外，7月10日北韓領導人金正恩胞妹金恩與正才對外表示，北韓戰機驅逐了一架飛越其專屬經濟區的「美國間諜飛機」，並警告美國，如果繼續偵查活動，會有「令人震驚的後果」。

而在7月18日當日，美國核潛艦肯塔基號才抵達南韓釜山港，展現美國在印太軍事實力、並威嚇北韓，19日北韓以發射兩枚短程彈道導彈回應此事。

金恩的越境進入北韓，可能讓他自己在當前局勢下，成為了北韓金正恩政權與美國談判的籌碼，對於北韓來說，他的存在也可利用來作為宣傳工具，而美國政府則可能面臨外界壓力，必須設法確保金恩被釋放。雖然美國與北韓之間沒有直接外交關係，但美國通常可透過瑞典，向在北韓的美國公民提供部分領事服務，而過往瑞典也數度在西方國家公民遭北韓監禁的案件中，充當雙方調解人。

金恩是近5年來首位在北韓被拘的美國公民，過往在冷戰時期也曾有少數的美軍士兵跨境擅入北韓的事件，其中最出名的是1965年的逃兵詹金斯（Charles Jenkins），他在北韓被捕後協助拍攝宣傳電影，並與一名被綁架至北韓的日本女學生結婚，39年後才得以離開北韓、返回美國軍事法庭受審。2017年，詹金斯在日本逝世。

最近一起的美軍士兵進入北韓事件，則是1982年一等兵懷特（Joseph White）在南北韓邊境失蹤，北韓官員後來對外表示，懷特於失蹤三年後，在北韓當地溺水身亡。

近年最知名的美國公民進入北韓案例，則是2015年大學生溫畢爾（Otto Warmbier）隨旅行團到平壤，卻因「從酒店偷竊宣傳海報」而被判處顛覆國家政權罪，宣判監禁15年。判刑後不久，溫畢爾就因不明原因遭受嚴重神經損傷，並陷入昏迷，至2017年6月他以昏迷狀態獲釋被送返美國，數日後過世。

北韓持續試射導彈。（Getty Images）
北韓持續試射導彈。（Getty Images）

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